Feuerräder zur „Feuerwerksmusik“ im Bremer Bürgerpark

Von: Martin Kowalewski

Zu Händels „Feuerwerksmusik“ stehen Feuerräder über dem Wasser. © Kowalewski

Es zählt zu den festen Programmpunkten im Bremer Spätsommer. Das Open-Air-Konzert „Musik und Licht am Hollersee“ zog am Sonntagabend wieder einmal 18000 Besucher an.

Bremen – Tief und leise ertönt die Einleitung aus „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss, um sich dann mit Wucht und praller Energie zu entfalten. Die Verstärkung trägt die Klänge über den Hollersee und die Uferbereiche, wo viele Menschen sind. 18 000 Besucher genießen nach Schätzung des Bürgerparkvereins die Veranstaltung „Musik und Licht am Hollersee“ am Sonntagabend.

Schon zwei Stunden vor Konzertbeginn sind viele Besucher um den Hollersee versammelt. Sie sitzen auf Decken, gönnen sich etwas Leckeres zum Essen. Es wird zunehmend voller, aber es bleibt gemütlich.

Auf der Bühne ist es eng. Ein stolzes Orchester von etwa 100 jungen Musikern legt sich ins Zeug. Es handelt sich um eine Kooperation der Jugendsinfonieorchester Bremen-Mitte und Winterthur. Etwa 25 der jungen Musiker sind aus der Schweiz gekommen, sagt Martin Lenz, Leiter und Dirigent des Jugendsinfonieorchesters Bremen-Mitte. Lenz wechselt sich an diesem Abend immer wieder mit dem Dirigenten des Orchesters aus Winterthur, Simon Wenger, ab.

Zusammenspiel zweier Jugendsinfonieorchester

Voll Frische und Vitalität erklingt der 3. Satz der Sinfonia Concertante für Violine, Oboe, Fagott und Cello. Die vier Solisten werden sogleich nochmal gebraucht für den 1. Satz der Sinfonia Concertante für Violine, Oboe, Fagott und Cello des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinu. Dieser sei von Haydns Vorlage inspiriert gewesen, sagt Lenz, der die beiden beeindruckenden Sätze dirigiert – pulsierender Rhythmus, bedächtige Passagen, beeindruckende Klangpracht.

Etwa 100 junge Musiker spielen bei „Musik und Licht am Hollersee“ – hier unter der Leitung von Simon Wenger, Dirigent des Jugendsinfonieorchesters Winterthur. © Kowalewski

Ein echtes Stimmungshighlight ist der erste Marsch aus „Pomp and circumstance“ von Edward Elgar. Die Fußball-Hymne „You’ll never walk alone“ (ursprünglich aus dem Musical „Carousel“ von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein) und den 1967 entstandenen Song „What a wonderful world“, bekannt durch die Interpretation von Louis Armstrong, singt Bariton Wolfgang von Borries vom Theater Bremen (auch Moderator des Abends) mit ruhigem Körpergestus, aber viel Kraft und Gefühl. Auch auf dem Programm stehen unter anderem der „Kaiserwalzer“ von Johann Strauss und die „Mittagshexe“ von Antonín Dvorák. Ob in leisen und zarten Passagen oder laut und kraftvoll „zupackend“, die jugendlichen Musiker reißen mit.

„Kaiserwalzer“ und „Mittagshexe“

Höhepunkt ist die zu der Veranstaltung gehörende „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel. Helle Fontänen schießen über den Hollersee. Raketen erheben sich in den Himmel. Raketen ziehen einen hellen Schweif hinter sich. Teilweise leuchten sie vorne mit einem roten oder auch hellen „Stern“. Feuerräder kreisen. Rotleuchtende Feuerkugeln schwimmen auf dem Wasser. Noch sehr viel mehr geschieht während des umfänglichen Feuerwerks.

Feuerwerker Sven Schneider (66) aus Cottbus, der das Stück nach eigenen Angaben schon 44 Jahre kennt, steht mit einem Mitarbeiter an der Bühne nahe dem Dirigenten Lenz, um direkten Kontakt zu ermöglichen. Das Feuerwerk wird per Funk gesteuert. Etwa 65 Kilo Netto-Explosionsstoff wurden dafür auf dem See auf einem Floß des Bürgerparkvereins deponiert. „In allen Richtungen ist 70 Meter Abstand“, sagt Schneider.