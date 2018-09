Feuer am Weidedamm: Acht Menschen aus Wohnungen gerettet

Bremen - Der Keller eines dreigeschossigen Wohngebäudes im Weidedamm-Viertel hat am Mittwochmorgen gebrannt.

Die Feuerwehr wurde um 10.57 Uhr per Notruf in die Gustav-Heinemann-Straße alarmiert. Dort brannten verschiedene Einrichtungsgegenstände im Keller des dreigeschossigen Wohngebäudes. Durch den starken Rauch im Treppenhaus waren acht Bewohner in ihren Wohnungen eingeschlossen und mussten über eine Drehleiter mit Rettungskorb oder tragbaren Leitern der Feuerwehr gerettet werden.

Drei Personen wurden über den Balkon beziehungsweise die Terrasse ins Freie gebracht, teilt die Feuerwehr mit.

Ein Feuerwehrmann wurde durch Rauchgasinhalation leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Alle Bewohner blieben unverletzt.

Das Feuer wurde von sechs Trupps mit insgesamt 50 Einsatzkräften unter Atemschutz bekämpft und gelöscht. Um 11.43 Uhr meldete der Einsatzleiter „Feuer aus“. Der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Zurzeit dauern die Aufräumarbeiten der Feuerwehr noch an, das Gebäude bleibt vorläufig unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei.

