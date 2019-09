Feuer neben real-Markt: Feuerwehr evakuiert Kunden und Mitarbeiter

Es war nur ein Containerbrand, zu dem die Bremer Feuerwehr am Mittwochabend nach Habenhausen ausrückte. Doch der hatte letztlich die Evakuierung des Real-Supermarktes zur Folge.

Bremen – Gegen 18 Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert worden. Grund: Ein Container neben dem Supermarkt in Habenhausen stand in Flammen. Den Brand hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Doch der Rauch war in den Markt gezogen.

Aus diesem Grund evakuierten die Helfer Kunden und Mitarbeiter. Eine Person wurde vor Ort wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt, sagte ein Sprecher am Abend.

Die Feuerwehr machte sich mit vereinten Kräften daran, den Supermarkt mit Spezialgeräten zu lüften. Insgesamt war die Feuerwehr bei dem Einsatz in Habenhausen mit acht Fahrzeugen und rund 25 Beamten vor Ort.