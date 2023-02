50 Feuerwehrleute im Einsatz: Großer Dachstuhlbrand in Huckelriede

Von: Marcel Prigge

50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen mussten in der Nacht zu Donnerstag, 16. Februar, gegen einen Dachstuhlbrand kämpfen. Verletzt wurde niemand. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa (Symbolbild)

Zu einem großen Feuerwehreinsatz ist es in der Nacht zu Donnerstag in Huckelriede in Bremen gekommen. Ein Dachstuhl stand komplett in Flammen.

Bremen – Zu einem großen Dachstuhlbrand ist es in der Nacht zu Donnerstag, 16. Februar, an der Kornstraße in Bremen gekommen. Die Feuerwehr musste mit etwa 50 Einsatzkräften anrücken.

Dachstuhlbrand in der Kornstraße: 50 Feuerwehrleute und zwei Drehleitern im Einsatz

Wie die Feuerwehr Bremen berichtet, sei kurz nach Mitternacht der Notruf in der Rettungsleitstelle ein. Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung im Dachbereich eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. „Unmittelbar begannen die Einheiten mit Löscharbeiten über zwei Drehleitern und mit einem Atemschutztrupp im Innenangriff“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mithilfe von zwei Drehleitern konnten die Einsatzkräfte das Feuer von außen bekämpfen und unter Kontrolle bringen. Auch innerhalb des Gebäudes kontrollierten die Feuerwehrleute die Räume. Nach Angaben der Brandbekämpfer hätten sich jedoch glücklicherweise keine Personen mehr im Gebäude befunden.

„Feuer unter Kontrolle“: Dachstuhlbrand in Bremen-Huckelriede ohne Verletzte

„Gegen 0:50 Uhr meldete der Einsatzleiter ,Feuer unter Kontrolle‘“, heißt es weiter. Nach eingehender Überprüfung und dem teilweisen Aufnehmen der Innenverkleidung, um an Glutnester zu gelangen, konnte die Feuerwehr gegen 2:45 Uhr abrücken. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

