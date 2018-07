„Feuer frei“ für die Reise ins All

Mit Ariane 5 auf 23.000 Kilometer Höhe

+ © Esa-CNSE-Arianespace Glückliche Gesichter in Kourou: Das Galileo-Team freut sich über einen erfolgreichen LRR. © Esa-CNSE-Arianespace

Bremen/Kourou - Und los geht‘s: „Tara“, „Samuel“, „Anna“ und „Ellen“ sind bereit für ihre Reise ins All. Die vier Galileo-Satelliten des Bremer Satellitenbauers OHB System AG starten am Mittwoch, 25. Juli, an Bord einer Ariane-5-Rakete (mit Oberstufe aus Bremen) vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus in den Orbit, auf rund 23 000 Kilometer Höhe. Dann heißt es: „Feuer frei“.