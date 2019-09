Feuer im Kristallpalast: Brand bricht in Technikräumen des CineStar aus

Das Feuer im Bremer Kristallpalast ist in Technikräumen des CineStar-Kinos ausgebrochen. Die Bremer Feuerwehr rückte zum Großeinsatz in Osterholz aus. Der Qualm war weithin sichtbar.

Update, 3. September: Feuer bricht in Cinestar-Technikräumen aus Das Feuer im Bremer Kristallpalast ist nach Informationen der Feuerwehr am Montagnachmittag in zwei Technikräumen des CineStar-Kinos ausgebrochen. Der Brandrauch zog in mehrere Kinosäle und griff auf die Außenfassade über . In den betroffenen Räumen ist durch die hohe Wärmeentwicklung der Putz von den Wänden und der Decke abgeplatzt.

Der Brand brach um kurz vor 15 Uhr im Bremer Kristallpalast aus. Die Feuerwehr bekämpfte den weithin sichtbaren Brand zunächst mit zwei Drehleitern im Außenangriff und mehreren Trupps im Innenangriff, heißt es von der Feuerwehr. Das Gebäude wurde geräumt.

Bremer Feuerwehr löscht Brand im CineStar Gegen 20 Uhr meldete die Feuerwehr „ Feuer aus “. Gegen 22 Uhr rückten die Wehrleute von der Einsatzstelle wieder ab. Von dort fuhren einige Einsatzkräfte weiter zum Großbrand auf dem Ex-Könecke-Gelände in Bremen-Hemelingen.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 42 Fahrzeugen und etwa hundert Einsatzkräften in Bremen-Osterholz vor Ort. Zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr noch keine weiteren Angaben machen.

Erstmeldung: Feuer im Bremer CineStar-Kino im Kristallpalast Bremen - Das Feuer ist gegen 15 Uhr im Kristallpalast, in dem unter anderem das CineStar-Kino untergebracht ist, ausgebrochen. Dichter Qualm zog über die Straßen und war kilometerweit zu sehen. Wo genau das Feuer in dem großen Gebäude ausgebrochen ist, ist laut Angaben der Feuerwehr Bremen derzeit noch unklar. Offenbar seien aber zwei Räume hinter dem Kino betroffen gewesen, von dort haben sich die Flammen auf die Fassade ausgeweitet. Das Feuer war am späten Nachmittag unter Kontrolle.

Der Kristallpalast wurde geräumt, die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Verletzt wurde nach Angaben von „NonstopNews“ niemand. Angestellte und Kunden konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Brand im Kristallpalast: Kinobetrieb eingeschränkt

Der Kinobetrieb wird in den nächsten Tagen nicht normal laufen können, da es in den Kinosälen stark nach Rauch riecht, meldet „buten und binnen“. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

Feuer im Kristallpalast Bremen: Gebiet umfahren

Die Polizei teilte auf Twitter mit, dass die Zufahrten zum benachbarten Weserpark über die Hans-Bredow-Straße gesperrt sind. Der Bereich solle weiträumig umfahren werden. Der Betrieb im Weserpark laufe laut Angaben der Feuerwehr aber ohne Beeinträchtigungen weiter. Straßenbahnen der Linie 1 fuhren bis etwa 17 Uhr nur bis Osterholz-Tenever, teilte die BSAG mit.

Die Hans-Bredow-Straße zwischen Osterholzer Heerstraße und Thalenhorststraße in Bremen-Osterholz war für mehrere Stunden gesperrt. Am gleichen Abend brach in Hemelingen ein weiteres Feuer aus.

Aufgrund eines Brandes im Kino am #Weserpark und dem damit verbundenen Großaufgebot der @FeuerwehrHB ist die Zufahrt zum #Weserpark über die Hans-Bredow-Straße komplett gesperrt. Die #Polizei #Bremen bittet Sie, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. — Polizei Bremen (@BremenPolizei) September 2, 2019

