Brand im Dachgeschoss: 29-Jähriger stirbt im Mehrfamilienhaus

Von: Marcel Prigge

Bei einem Feuer in Bremerhaven-Lehe ist am Dienstag, 26. Juli 2022, ein 29-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Brandursache ist unklar. © Feuerwehr Bremerhaven

Bei einem Brand am späten Dienstagabend ist ein 29-jähriger Mann ums Leben gekommen. Das Feuer ist im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

Bremerhaven – Bei einem Brand in Bremerhaven-Lehe ist ein 29-Jähriger ums Leben gekommen. Das Feuer ist am Dienstagabend, 26. Juli 2022, in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

29-Jähriger stirbt bei Feuer: Brand im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

Wie die Feuerwehr Bremerhaven mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr zu einem Brand eines vierten Obergeschosses an der Jacobistraße gerufen. Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Feuerwehrleute bereits aus mehreren Fenstern hinaus. Die Freiwillige Feuerwehr Lehe und ein weiterer Löschzug wurden zusätzlich alarmiert, um ein Löschen des Brandes zu unterstützen.

Feuer in Bremerhaven-Lehe: Drei Personen als vermisst gemeldet

„Nach Aussage der Polizei waren in dem viergeschossigen Wohngebäude insgesamt 17 Personen gemeldet“, heißt es vonseiten der Feuerwehr weiter. Den Einsatzkräften seien zunächst drei Personen als vermisst gemeldet, alle anderen hätten sich rechtzeitig aus dem Gebäude befreien können und wurden vom Rettungsdienst und der Polizei betreut.

Brand im Obergeschoss in Bremerhaven-Lehe: Für 29-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Gegen 0:10 Uhr sei das Feuer soweit unter Kontrolle gewesen, dass die Brandwohnung genau untersucht werden konnte. Dabei wurde der 29-jährige Mann gefunden. Für ihn sei jede Hilfe zu spät gekommen, so die Feuerwehr. Die beiden anderen vermissten Personen seien später unversehrt gefunden worden. Gegen 3:30 Uhr sei der Brand gelöscht worden. Aufgrund des Feuers mussten für acht Personen eine Unterkunft gefunden werden, alle anderen seien bei Bekannten untergekommen. Insgesamt seien 40 Einsatzkräfte beteiligt gewesen. Über die Todes- und Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

