Feuer in der Bremer Neustadt: Lagerhalle in Flammen

+ © Steffen Koller Am Neustädter Güterbahnhof steht eine Lagerhalle in Flammen. © Steffen Koller

Feuer in der Bremer Neustadt: Seit etwa 11 Uhr steht eine Lagerhalle am Neustädter Güterbahnhof in Flammen. Laut Augenzeugen habe es eine Explosion gegeben, die Feuerwehr bestätigte dies bislang nicht.