Seniorin schwer verletzt, mehrere Personen auf Dach geflohen – gleich zwei Brände in Bremen

Von: Marcel Prigge

Teilen

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zu mehreren Bränden aus. Eine Seniorin wurde schwer verletzt, bei einem anderen Brand flüchteten mehrere Menschen aufs Dach.

Bremen – Zu gleich zwei Bränden, bei denen Menschen in höchster Gefahr waren, musste die Feuerwehr Bremen am Mittwoch, 26. April 2023 ausrücken. Zum einen brannte ein Mehrfamilienhaus in Bremen-Walle – sechs Personen mussten gerettet werden, eine wurde durch das Feuer verletzt. Zum anderen brannte ein Zimmer in einem Seniorenwohnheim. Dessen Bewohnerin musste mit schwersten Brandverletzungen in eine Klinik geflogen werden.

Feuer in Seniorenwohnheim: Bewohnerin mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen

Wie die Feuerwehr Bremen berichtet, brach das erste der beiden Feuer am Mittwochvormittag in Burg-Grambke aus. In einer Seniorenwohnanlage brannte ein Zimmer. Gegen 9:15 Uhr rückten Einheiten der Feuer- und Rettungswache 5, zu dem gemeldeten Einsatzort aus. Das Feuer sei zwar schnell gelöscht worden, eine Bewohnerin habe sich jedoch schwerste Brandverletzungen zugezogen.

Zu gleich zwei Bränden, bei denen Personen in Lebensgefahr waren, musste die Feuerwehr Bremen am Mittwoch, 26. April 2023, ausrücken. (Symbolbild) © Imago

Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert werden, so die Einsatzkräfte. Eine zweite Person sei ebenfalls mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die restlichen Bewohner wurden während des Brandes in Sicherheit gebracht, konnten ihre Zimmer nach getaner Arbeit der Feuerwehr aber wieder beziehen.

Wohnungsbrand in Walle: Mehrere Menschen flüchten auf Balkone und Dächer

Am Abend dann der zweite Flammen-Notruf in der Hansestadt: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Waller Heerstraße. „Mehrere Notrufe gingen gegen 21:30 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Die Anrufenden befanden sich teilweise noch in dem Brandgebäude, waren aufs Dach und Balkone geflüchtet“, berichtet die Feuerwehr weiter.

Die Einsatzkräfte retteten mehrere Personen über zwei Drehleitern und über eine tragbare Leiter von den Balkonen und vom Dach. Eine Person ist mit Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert worden. Alle Wohnungen seien im Anschluss unbewohnbar gewesen. Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 7 sowie die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt.