„Knapper ging es nicht“: Hochhausbrand in Bremen – Frau sitzt im 10. Stock fest

Von: Marcel Prigge

Teilen

In der Nacht zu Mittwoch ist es zu einem Hochhausbrand in Bremen-Osterholz gekommen. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt. Sie saß im zehnten Stock fest.

Bremen – Eine dramatische Rettungsaktion haben Feuerwehrleute in Bremen in der Nacht zu Mittwoch, 22. März 2023, gegen 1 Uhr in Bremen-Osterholz vollbracht. Die gefährliche Lage: In einem Hochhaus brennt es und eine Frau sitzt auf dem Fenstersims in der zehnten Etage fest. Etwa 60 Einsatzkräfte waren angerückt.

„Knapper ging es nicht“: Hochhausbrand in Bremen – Frau sitzt im 10. Stock fest

Wie Nord-West-Media berichtet, habe es in der Küche der Frau lichterloh gebrannt. Die Flammen seien bereits an der Frau vorbei aus dem Fenster geschlagen. Einige Feuerwehrleute hätten bereits vorsorglich ein Luftkissen in Stellung gebracht. Die Frau saß auf etwa 28 Metern Höhe fest.

Großeinsatz in Bremen: Frau nach Hochhausbrand mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen

Die Einsatzkräfte hätten sich durch das Hochhaus und der brennenden Küche den Weg zur Bewohnerin gebahnt, die bereits schwere Verbrennungen erlitten habe. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber von Bremen nach Gelsenkirchen in eine Spezialklinik geflogen.

In einem Hochhaus in Bremen hat es in der Nacht zu Mittwoch, 22. März 2023, im zehnten Stock gebrannt. Eine Frau musste mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen geflogen werden. © Nord-West-Media-TV

Einsatz in Osterholz: Insgesamt fünf Personen verletzt – Polizei ermittelt

In der Wohnung hätten zudem zwei Kinder gewohnt, die sich jedoch ins Treppenhaus haben retten können, berichten die Reporter vor Ort. Sie seien ebenfalls vom Rettungsdienst vor Ort betreut worden und anschließend mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Weitere 30 Personen wurden aus dem Hochhaus ins Freie gebracht. „Knapper ging es nicht. Unsere Kräfte hätten nicht eine Minute später vor Ort sein dürfen“, schildert Oliver Iden vom Direktionsdienst der Feuerwehr Bremen im Gespräch mit Nord-West-Media.

Insgesamt seien fünf Personen verletzt worden. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Die Polizei Bremen ermittelt.