Feuer in Lesum: Zwölf Menschen im Krankenhaus

Ausbruch in einer Küche

Das Feuer war um kurz nach 18 Uhr in der Küche des Hauses an der Stader Landstraße ausgebrochen.

Bremen - Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Lesum mussten am Dienstagabend zwölf Bewohner in umliegende Kliniken gebracht werden. Laut der Feuerwehr kamen sie mit giftigen Rauchgasen in Kontakt und werden vorsorglich behandelt.