Feuer in Kleingarten: 49-Jähriger erleidet Verbrennungen am ganzen Körper

In einem Kleingarten in Bremen ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann ist verletzt worden. Die Polizei kann Brandstiftung noch nicht ausschließen.

Bremen - Bei einem Feuer in einem Kleingarten in Bremen-Hastedt ist ein 49 Jahre alter Mann verletzt worden. Die Rettungskräfte sind am Montagmorgen gegen 4 Uhr zum Kleingartengebiet an der Straße Im Suhrfelde gerufen worden.

Eine Parzelle brannte bereits in voller Ausdehnung, als die Feuerwehr Bremen eintraf. Ein 49 Jahre alter Mann, der zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers dort schlief, rettete sich rechtzeitig aus dem Kaisenhaus, heißt es von der Polizei. Er ist mit Verbrennungen am ganzen Körper in ein Krankenhaus gebracht worden.

Feuer in Bremen: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Die Feuerwehr Bremen löschte den Brand in dem Kleingarten und meldete gegen 5.40 Uhr „Feuer aus“. Die Brandermittler haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann im Moment noch nicht ausgeschlossen werden.

