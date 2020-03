Feuer in Bremen-Findorff: 80 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen

Zu einem Dachstuhlbrand kam es am Sonntagabend im Bremer Stadtteil Findorff. Die Feuerwehr war mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zur Brandursache.

Bremen - Eine Vielzahl an Notrufen ist am Sonntagabend ab 20.15 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Feuerwehr Bremen eingegangen. Sämtliche Anrufer meldeten einen Brand im Dachgeschoss eines zweigeschossigen Wohngebäudes in der Eichenberger Straße im Ortsteil Bremen-Findorff, teilte die Feuerwehr mit.

Aufgrund der Meldung wurden vom einsatzführenden Einsatzsachbearbeiter der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwachen 1,2 und 4 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Blockland, Bremen-Grambkermoor und Bremen-Lehersterdeich zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt kamen rund 80 Einsatzkräfte mit 22 Einsatzfahrzeugen zum Einsatz.

Bremen: Bewohner retten sich selbst aus den Gebäuden

Die Flammen schlugen aus dem Dachgeschoss und waren von weithin sichtbar. An der Einsatzstelle wurde ein umfangreicher Löschangriff mit jeweils zwei C-Rohren im Innen- und Außenangriff über Drehleitern eingeleitet.

Die Hauseigentümerin des vom Brand betroffenen sowie die Bewohner der beiden anliegenden Wohngebäude hatten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Gebäude verlassen. Die 46-jährige Hauseigentümerin hatte bei dem Brand Rauch eingeatmet und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Bremer Klink gebracht.

Um 21.22 Uhr meldete der Einsatzleiter „Feuer in der Gewalt“. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis Mitternacht hin. Für die Brandbekämpfungs- und Nachlöscharbeiten kamen insgesamt zehn Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Die Schadenshöhe schätzt der Feuerwehr-Einsatzleiter auf rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

