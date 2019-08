Brand in der Östlichen Vorstadt: Feuerwehr holt Bewohner aus Haus

Leichte Verkehrsbehinderungen

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Stader Straße/Ecke Bismarckstraße sind am Dienstagabend sieben Hausbewohner vom Rettungsdienst durchgecheckt worden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Kreuzung in der Östlichen Vorstadt.