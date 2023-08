Dachstuhl brennt aus: Drei Personen in Bremen-Blumenthal verletzt

Von: Marcel Prigge

Teilen

Bei einem Dachstuhlbrand in Bremen-Blumenthal sind am Mittwoch drei Personen verletzt worden. Die Ursache für das Feuer ist unklar.

Blumenthal – Einsatz für die Feuerwehr Bremen am Mittwoch (30. August): An der Wierenstraße im Bremer Stadtteil Blumenthal brannte der Dachstuhl eines Reihenhauses. Zwar konnten sich alle Hausbewohner rechtzeitig retten, dennoch mussten drei Personen vom Rettungsdienst behandelt werden.

Hoher Schaden durch Dachstuhlbrand: Bewohner aus Reihenhaus flüchten ins Freie

Was ist passiert? Gegen Mittag ist es zu einem Feuer an einem Dachstuhl eines Reihenhauses gekommen. Nach Angaben von Nord-West-Media TV wurde zu dem Zeitpunkt an dem Dach gearbeitet. Gegen 13:30 Uhr seien dann die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr alarmiert worden. Der Dachstuhl brannte lichterloh.

Einsatz für die Feuerwehr Bremen am Mittwochmittag: Ein Dachstuhl in Bremen-Blumenthal brennt. Drei Personen werden dabei verletzt. © Nord-West-Media TV

Bereits beim Eintreffen sei ein deutlicher Feuerschein im Dachbereich sichtbar gewesen. Über ein Baugerüst gelangten die Einsatzkräfte zum Brandherd. „Ein weiterer Trupp hat unter Atemschutz einen Innenangriff gestartet. Außerdem haben wir die Drehleiter mit einem Wenderohr eingesetzt“, sagt Mark Niemann vom Einsatzleitdienst West der Feuerwehr Bremen.

Reihenhaus unbewohnbar: Drei Verletzte nach Dachstuhlbrand in Bremen-Blumenthal

Da das Feuer von drei Seiten in die Mangel genommen wurde, konnte es schnell gelöscht werden, heißt es weiter. Die Hausbewohner und Handwerker, die gerade die Dachdeckarbeiten verrichteten, konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig in Sicherheit bringen. Dennoch mussten drei Menschen vor Ort vom Rettungsdienst betreut werden.

Das Reihenhaus ist durch den Brand und die Löscharbeiten unbewohnbar. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat noch während den Löscharbeiten die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.