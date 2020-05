Dichter Rauch über Bremen: Feuer nahe dem Flughafen ausgebrochen

Über Bremen steht wenige Tage nach einem Großbrand im Hafen erneut eine dicke Rauchwolke. Das Feuer ist ersten Erkenntnissen in der Neustadt ausgebrochen.

Offenbar handelt es sich bei dem Brandort nahe dem Flughafen um mehrere Garagen, in denen Reifen gelagert wurden. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten - eine besondere Gefahr allerdings nicht aus, heißt es. Der Ort des Brandes liegt laut Angaben der Polizei an der Gelsenkirchener Straße in der Bremer Neustadt. Die Menschen wurden gebeten, den betroffenen Bereich zu meiden.

Feuer in der Gelsenkirchener Straße



Aufgrund der Rauchentwicklung am Brandort bitten wir alle im Umfeld wohnende und arbeitende Personen, Fenster und Türen zu schließen.



Vor rund einer Woche ist es Bremen zuletzt zu einem Großbrand gekommen, bei dem eine schwarze Rauchwolke weithin über der Stadt hing. Damals waren zahlreiche Lagerhallen in den Industriehäfen in Brand geraten, die Flammen wüteten dort mehrere Tage lang.

