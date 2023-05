Konnten das Haus nicht verlassen: Feuerwehr rettet fünf Personen aus brennendem Gebäude

Einsatz in Bremerhaven

Facebook

E-Mail

Twitter

Autor Marcel Prigge schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bei einem Brand in Bremerhaven retteten Feuerwehrleute mehreren Menschen vermutlich das Leben. Sie konnten das brennende Gebäude nicht mehr von alleine verlassen.

Bermerhaven – Feuerwehrleute aus Bremerhaven retteten mutmaßlich mehreren Personen das Leben. Bei einem Brand in einer Erdgeschosswohnung am Samstagmorgen, 13. Mai 2023, konnten sie aufgrund des Qualms das Treppenhaus des Gebäudes nicht mehr verlassen.

Feuerwehr rettet fünf Personen aus brennendem Gebäude: Konnten das Haus nicht verlassen

Wie die Feuerwehr mitteilt, meldeten mehrere Personen am Samstagmorgen über den Notruf einen Gebäudebrand in Geestemünde in Bremerhaven. Um 06:15 Uhr rückten der Löschzug und der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven aus. Ebenfalls alarmierte die Rettungsleitstelle die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf.

+ Die Feuerwehr Bremerhaven rette bei einem Einsatz fünf Menschen aus einem brennenden Haus. Sie konnten das Gebäude aus eigener Kraft nicht mehr verlassen. © Feuerwehr Bremerhaven

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand eine Erdgeschosswohnung in Vollbrand, heißt es vonseiten der Einsatzkräfte. Das Feuer drohte auf weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus überzugreifen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch mehrere Personen im Gebäude.

Aufgrund des verrauchten Treppenraums konnte diese das Haus jedoch nicht verlassen. Die Feuerwehr betreute die eingeschlossenen Personen durch Atemschutztrupps und eine Drehleiter. Außerdem wurden den Bewohnern wurden Handlungsanweisungen gegeben.

Fünf Personen leicht verletzt: Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus

„Fünf leichtverletzte Person wurde vom Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven vor Ort behandelt“, so die Einsatzkräfte. Die Brandraumwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven vor Ort.

Weitere Blaulichtmeldungen: Großbrand am Bremer Hauptbahnhof – Lok in Flammen

Zu einem weiteren Großeinsatz mussten Einsatzkräfte am Donnerstag, 11. Mai 2023, am Bremer Hauptbahnhof ausrücken. Eine Diesel-Lokomotive war in Brand geraten.

Rubriklistenbild: © Feuerwehr Bremerhaven