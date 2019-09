Feuer in der Bremer Altstadt - Aktenordner geraten in Brand

Bremer Feuerwehr schnell vor Ort

Ein Feuer in der Bremer Altstadt hat die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen beschäftigt. Der Brand brach in einem Keller an der Straße Am Wall aus.