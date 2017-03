Festnahmen nach Schlägerei in Shisha Bar

Bremen - Am frühen Montagmorgen kam es in einem Lokal am Vegesacker Bahnhofsplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Zeugen alarmierten gegen 1.15 Uhr in der Nacht zu Montag die Polizei. Es sei eine körperliche Auseinandersetzung in einer Shisha Bar gemeldet worden, berichtet die Polizei. Nach Zeugenaussagen betraten vier Personen die Lokalität. Im Folgenden habe sich ein Streit entwickelt, bei dem am Ende auch Flaschen eingesetzt und das Mobiliar umgeworfen wurde.

Täter wurden unmittelbar gestellt

Dabei seien der Inhaber der Bar und ein Angestellter verletzt worden. Als die Polizei eintraf, versuchten die Täter mit einem Pkw zu flüchten. Sie konnten von den Einsatzkräften jedoch im direkten Umfeld gestellt werden. Die Täter im Alter von 24 bis 29 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Die Hintergründe zu der Tat sind bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

ml