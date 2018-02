Breminale soll den „lokalen Bezug“ stärken

Neues Festival-Konzept Thema in der Kulturdeputation

+ © Photoka Live-Musik im Zelt: Szene von der Breminale. © Photoka

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Was wird aus der Breminale? Eine Frage, die am Dienstag bei der Sitzung der Kulturdeputation im Konsul-Hackfeld-Haus (Birkenstraße) nicht unbedingt für Feststimmung sorgte. Wie berichtet, begleiten Querelen seit Monaten die Vorbereitung des Kulturfestivals am Osterdeich. Das Kulturressort setzt unterdessen darauf, dass das Festival auch in diesem Jahr stattfindet.