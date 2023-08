Nautische Romantik: „Festival Maritim“ in Vegesack zieht Zehntausende von Besuchern an

Von: Martin Kowalewski

Großer Trubel an der Weserpromenade in Vegesack beim „Festival Maritim“. © Kowalewski

Nautische Romantik mit ganz viel See-Musik hat das „Festival Maritim“ nach Vegesack im Bremer Norden gebracht. Zehntausende von Besuchern aus dem ganzen Bundesgebiet waren dabei. Nach einem Unwetter am Sonnabendabend ging‘s am Sonntag sonnig weiter.

Bremen – Das Wetter spielt am Sonnabendnachmittag mit. Buntes Treiben herrscht auf dem „Internationalen Festival Maritim“. Es sei bundesweit das größte Sea-Music-Festival, sagt Jörn Gieschen, Geschäftsführer beim Organisator Vegesack Marketing. Und dementsprechend kommen Zehntausende von Besuchern aus ganz Deutschland nach Vegesack, um See-Musik zu hören.

Dabei sind gut 30 Gruppen, Künstler aus der Region, aber auch aus der ganzen Welt. Aus Australien sind „Ukulele Death Squad“ gekommen. Mit schnellen Ukelelen-Läufen und ordentlich Rhythmus, einem breiten Stilmix und markanten Frauenstimmen sorgt die Gruppe für Stimmung auf einer Wiesenbühne am Vegesacker Balkon. Der lokale Chor „Beckedorfer Schifferknoten“ bringt nicht nur Seemannsherzen zum Höherschlagen, etwa nahe der Walflosse am Fähranleger. Seemannsfeeling liefert auch „Pressgeng“. Die Gruppe erklärt auch gleich ihren Namen: An Bord sei die Pressgeng zuständig gewesen, wenn die Personaldecke eng wurde. Sie ging an Land, um ahnungslose Landratten mitzubringen, wie die Zuschauer erfahren. Das ganze wird zugleich witzig und düster besungen.

Gelöste Stimmung beim „Festival Maritim“ in Vegesack

Die Stimmung auf dem Festival im Bremer Norden ist gelöst. Die Besucher bummeln, schlecken Eis, genießen Wein und sitzen auf den Wiesen an der Weser. Für Kinder gibt es Hüpfburgen und Trampoline. Hüte werden bestaunt und auch Traumfänger. Der Zauber der großen weiten Welt liegt in der Vegesacker Luft. Das Rahmenprogramm dreht sich, genau, um Schiffe.

Die Rundfahrten auf der Barkasse „Vegebüdel“ des Vereins „Maritime Tradition Vegesack Nautilus“ sind voll. Etwa ein Dutzend Personen hat auf den Bänken Platz. Uwe Köhler moderiert die Fahrt. Zunächst eine Sicherheitseinweisung: Rettungswesten liegen unter der Tischfläche. „Die Westen bitte im Wasser über Kopf halten, damit sie nicht nass werden. Sie sind noch ganz neu“, scherzt Köhler. Die halbstündige Fahrt führt weseraufwärts zunächst am Vegesacker Stadtgarten vorbei. Ein Mann zückt sein Handy. Die Kulisse hinter der Familie: das Weserufer. Das bunte Treiben des Festivals entfernt sich allmählich. Vorbei geht es am ehemaligen Gelände der Vulkan-Werft, auf der riesige „Pötte“ gebaut wurden. Köhler lässt die Geschichte mit traurigem Ende aufleben. Mittlerweile sind die auf Luxusyachten spezialisierte Lürssen-Werft und andere Betreiber auf dem Gelände aktiv.

Die Barkasse „Vegebüdel“ vor dem Ablegen: Maschinist Axel Seemann (v.l.), Moderator Uwe Köhler und Schiffsführer Jörg Deponte. © Kowalewski

Vorbei geht es an einem Dock, in dem es 2019 einen verheerenden Brand gegeben hat. Im Dock befand sich ein fast fertiges Schiff, erzählt Köhler. Die Fahrt vorbei am Dock dauert einige Zeit. Riesig ragt dessen Seitenwand empor und füllt das Sichtfeld. Das Schiff wendet. Zu sehen ist die „Destriero“. Das Schiff überquerte den Atlantik 1992 in gut 58,5 Stunden. Das brauchte Tempo.

Etwas weiter geht es in die Gegenwart, eine Yacht ist zu sehen. Sie sei für einen russischen Oligarchen und werde nicht mehr weitergebaut sagt, sagt Köhler. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist allgegenwärtig, auch im Bremer Norden.

Die „Vegebüdel“ wurde 1950 gebaut. Die Maschine an Bord stammt von 1935, wie Crew-Captain Anselm Aschemann erklärt. „Es wäre schön, wenn der Motor 100 wird“, sagt er.

Vor dem Leitstand der Barkasse „MS Quarantäne“, die 40 Jahre im Bremerhavener Kaiserhafen für den Hafenarzt bereitstand: Hans Stross (l.) und Dieter Erbe. © Kowalewski

Die Barkasse „MS Quarantäne“ ist in vier Stunden von Bremerhaven aus in den Vegesacker Hafen geschippert. An Bord befinden sich Dieter Erbe (66) und Hans Stross (70), beide von der „Schiffahrts-Compagnie“ in Bremerhaven. Der Verein, Besitzer des Schiffs, will die Geschichte der Schifffahrt durch Erhalt und Betrieb historischer Wasserfahrzeuge dokumentieren. Es ist „Open Ship“. Familien mit Kindern kommen an Bord und staunen über das historische Hafenfahrzeug.

Das wurde 1960 gebaut und lag 40 Jahre an der Westkaje im Kaiserhafen Bremerhaven für den Hafenarzt bereit. Wenn an Bord eines Schiffes jemand krank war, rückte er damit aus. Oder auch, um Gesundheitspapiere zu prüfen. Das Schiff hat eine neue Maschine aus einem Van Carrier, einem Hafenfahrzeug, bekommen.

Jörn Gieschen vom Vegesack Marketing ist zufrieden mit dem Besuch des Festival, das an vier Tagen und im ersten Jahr nach Corona um die 70 000 Besucher anzog. Vor der Pandemie kamen etwa 100 000 Menschen. Bedauerlich für alle Beteiligten: Aufgrund eines Unwetters mussten am Sonnabend gegen 20 Uhr zunächst die Konzerte gestoppt, gegen 21 Uhr die Stände geschlossen werden.