Straßenkunstfestival LA STRADA: Bremen wird zur großen Bühne

Von: Dagmar Schlenz

Beim „LA STRADA“-Festival in Bremen werden Straßen und Parks zur Bühne – unter den Künstlern sind auch Marta & Kim (links) und Steven Luca (rechts). (24hamburg-Montage) © Anna van Kooij/Totaal Theater

Zahlreiche Straßenkünstler verzaubern auf dem „LA STRADA“ Festival 2023 in Bremen das Publikum. Wo es stattfindet und was Besucher auf dem Festival erwartet.

Bremen – Akrobaten, Puppenspieler, Zauberer: Beim „LA STRADA“-Festival in Bremen werden die Parks und Straßen in der Hansestadt zur Bühne. Vom 08. bis 11. Juni 2023 bringen Straßenkünstler aus elf Ländern mit ihren Darbietungen große und kleine Zuschauer zum Staunen. Ein Überblick über das Programm und die Spielorte.

Veranstaltung: La Strada - Festival der Straßenkünste Termin: 8. bis 11. Juni 2023 Ort: Bremen Eintritt: frei (mit Ausnahme LA STRADA Gala und LA STRADA Spot)

LA STRADA Festival 2023 in Bremen: Vier Tage lang staunen und lachen

Farbenfroh und vielfältig ist das „LA STRADA“-Festival in Bremen. Vier Tage lang wollen 25 Künstlergruppen aus elf Ländern ihr Publikum begeistern und verzaubern. Die Veranstaltung hat eine lange Tradition: In diesem Jahr findet das über die Landesgrenzen bekannte Festival bereits zum 29. Mal statt. Der Eintritt bei allen Straßendarbietungen ist frei – die Künstlerinnen und Künstler freuen sich natürlich über eine kleine Spende, wenn sie nach ihrem Auftritt den Hut herumgehen lassen.

Am Donnerstag, dem 08. Juni 2023 um 21.30 Uhr geht es los: Mit atemberaubender Akrobatik-Performance wird die belgische Gruppe „Circumstances“ das Festival auf der Senkebühne (gegenüber der Kunsthalle) eröffnen. Bei ihrer Show „EXIT“ verschmelzen Tanz, Akrobatik und Balance. Vier Tänzer:innen schweben auf ihrem gemeinsamen Weg durch eine beeindruckende Installation aus beweglichen Wänden. Die faszinierende Show kann man am 09. Juni 2023 um 17.30 Uhr noch einmal erleben.

Das Akrobatik-Quartett „Circumstances“ wird mit seiner Show am 8. Juni 2023 das „LA STRADA“-Festival in Bremen eröffnen. © Jona Harnischmacher

LA STRADA Festival 2023 in Bremen: Das Programm im Überblick

Nach der großen Eröffnung am 08. Juni 2023 um 21.30 Uhr auf der Senkebühne finden an den Folgetagen im Rahmen des „LA STRADA“-Festivals diverse Auftritte statt. Am Freitag, dem 9. Juni 2023 geht es um 17:30 Uhr in den Wallanlagen, am Marktplatz und beim Dom los, am 10. und 11. Juni 2023 jeweils schon um 13:00 Uhr. Ein Highlight ist das „LA STRADA – AFTERGLOW“ mit Yrrwesen am Freitag, dem 09. Juni 2023 von 23:00 Uhr bis 01:00 Uhr auf der Wiesenbühne.

LA STRADA Eröffnung mit Circumstances 8. Juni 2023 21.30 Uhr Senkebühne Straßenkunst in den Wallanlagen 9. Juni 17:30 Uhr bis 0:30 Uhr, 10. Juni 13:00 Uhr bis 20:30 Uhr, 11. Juni 13:00 Uhr bis 19:30 Uhr Straßenkunst auf dem Marktplatz 9. Juni 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr, 10. und 11. Juni 13:00 Uhr bis 19:15 Uhr Straßenkunst am Dom 9. Juni 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr, 10. und 11. Juni 13:00 Uhr bis 19:15 Uhr LA STRADA – AFTERGLOW mit Yrrwesen 9. Juni 2023 von 23:00 Uhr bis 01:00 Uhr, Wiesenbühne LA STRADA – AFTERGLOW mit DJ Voodoo Petrool 10. Juni 2023 von 21:00 Uhr bis 23:30 Uhr, Wiesenbühne LA STRADA Gala 10. und 11. Juni 2023 jeweils um 20:30 Uhr, Shakespeare Company LA STRADA Spot 10. und 11. Juni 2023 jeweils um 19:30 Uhr, Schaulust

Insgesamt wird es 120 Vorstellungen beim großen Straßenkunst-Festival in Bremen geben. Auf der Internet-Seite des „LA STRADA“-Festivals findet sich eine detaillierte Übersicht, welcher Künstler zur welcher Zeit an welchem Spielort auftreten wird.

LA STRADA Festival 2023 in Bremen: Diese Künstlerinnen und Künstler treten auf

25 Künstlerinnen, Künstler und Künstlergruppen werden beim „LA STRADA“-Festival 2023 in Bremen auftreten. Von Clownerie bis Akrobatik, von Magie bis Tanz: Das Programm des Festivals hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Hier einige Tipps des Veranstalters:

Matthew Harrison / The Actual Reality Arcade

Wollten Sie schon immer mal Pac-Man sein und im Labyrinth Geister fressen? Oder aber Tetris ganz in Ruhe stapeln? Bei dem Briten und seiner 3D Version alter Videospiele haben die Zuschauenden Gelegenheit in eine virtuelle Welt zu schlüpfen.

Wollten Sie schon immer mal Pac-Man sein und im Labyrinth Geister fressen? Oder aber Tetris ganz in Ruhe stapeln? Bei dem Briten und seiner 3D Version alter Videospiele haben die Zuschauenden Gelegenheit in eine virtuelle Welt zu schlüpfen. Peter Trabner / Das Leben des Diogenes

Der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler hat seine ganz eigene Fanbase in Bremen. Als Meister der Improvisationskunst und ehrlich empörter Bürger über den alltäglichen Wahnsinn der kapitalistischen Gesellschaftsform wütet Peter Trabner als Diogenes aus seiner Tonne.

Der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler hat seine ganz eigene Fanbase in Bremen. Als Meister der Improvisationskunst und ehrlich empörter Bürger über den alltäglichen Wahnsinn der kapitalistischen Gesellschaftsform wütet Peter Trabner als Diogenes aus seiner Tonne. AllezAllez / CouchonCouchon

Die beiden belgischen Komiker der Gruppe AllezAllez verwischen als geflüchtete Mastschweine die Grenze zwischen Mensch und Tier. Was ist eigentlich wirklich animalisch?

Die beiden belgischen Komiker der Gruppe AllezAllez verwischen als geflüchtete Mastschweine die Grenze zwischen Mensch und Tier. Was ist eigentlich wirklich animalisch? 3 Swoolish Garage / Voetenbadterras

Bei entspannten Sounds mal richtig in einer Schubkarre abhängen, die Voetenbadterras macht es möglich. Im LA STRADA Ausspann sorgt Swoolish mit seiner Fußbadinstallation für den nötigen Relaxfaktor.

Bei entspannten Sounds mal richtig in einer Schubkarre abhängen, die Voetenbadterras macht es möglich. Im LA STRADA Ausspann sorgt Swoolish mit seiner Fußbadinstallation für den nötigen Relaxfaktor. Steven Luca / Schrott

Der begnadete niederländische Figurenspieler Steven Luca kommt mit seiner sich der Nachhaltigkeit verschriebenen Figur Schrott. Hier heißt es gut hinschauen.

Der begnadete niederländische Figurenspieler Steven Luca kommt mit seiner sich der Nachhaltigkeit verschriebenen Figur Schrott. Hier heißt es gut hinschauen. André Desery & Toby Rudolph

Gut hinschauen reicht beim Deutschen Meister und Vizemeister der Magie leider nicht aus, um den beiden Magiern auf die Schliche zu kommen. Wortwörtlich wie von Zauberhand lassen die beiden Close-Up Magier schier Unmögliches geschehen.

Gut hinschauen reicht beim Deutschen Meister und Vizemeister der Magie leider nicht aus, um den beiden Magiern auf die Schliche zu kommen. Wortwörtlich wie von Zauberhand lassen die beiden Close-Up Magier schier Unmögliches geschehen. Hippana.Maleta / Runners

Ihre ganz eigene Formsprache hat das irisch-deutsche Jongleursduo Hippana.Maleta gefunden. Ständig in Bewegung und niemals still, werfen sich die beiden mal lustvoll verspielt, mal atemlos gehetzt die Bälle zu.

Ihre ganz eigene Formsprache hat das irisch-deutsche Jongleursduo Hippana.Maleta gefunden. Ständig in Bewegung und niemals still, werfen sich die beiden mal lustvoll verspielt, mal atemlos gehetzt die Bälle zu. Andrea Salustri / Materia

Der diplomierte Philosoph und Tänzer Andrea Salustri hat sich am Material Styropor abgearbeitet. Herausgekommen ist eine abstrakte Vorstellung voller umwerfender Bilder und zarter Geräusche.

LA STRADA Festival 2023 in Bremen: Das sind die Spielorte

Straßenkunst findet natürlich unter freiem Himmel statt. An verschiedenen Plätzen wird in Bremen zum „LA STRADA“-Festival ein buntes und abwechslungsreiches Programm geboten. Viele der Bühnen befinden sich in den Bremer Wallanlagen, in denen Anfang Januar 2023 eine rätselhafte Madonnenerscheinung Gesprächsstoff lieferte. An folgenden Spielorten werden die Künstlerinnen und Künstler beim „LA STRADA“-Festival für Aufregung und Begeisterung sorgen:

Marktplatz Bremer Marktplatz, 28195 Bremen Senkebühne Wallanlagen (Nähe Wilhlem-Wagenfeld Haus), 28195 Bremen Kunstrasen Wallanlagen Ecke Altenwall, 28195 Bremen Seeblick Wallanlagen südlich der Kunsthalle Bremen beim Stadtgraben Ehrenmal Ehrenmal Altmansshöhe (2 Bühnen), Wallanlagen, 28195 Bremen Wiesenbühne Wallanlagen beim Dialog I, 28195 Bremen Am Dom St. Petri Dom (Nordseite), Sandstraße 10-12, 28195 Bremen Wallecke Wallanlagen südlich der Kunsthalle Bremen (Nähe Canova) Am Baum Wallanlagen Nähe Olbersdenkmal Schaulust Nähe Bremer Hauptbahnhof

LA STRADA Festival 2023 in Bremen: Bei der großen Gala alle Highlights erleben

Wer die Highlights des Open-Air-Programms in einer Show sehen und genießen möchte, der ist bei der „LA STRADA“-Gala genau richtig. Sie findet am Samstag, dem 10. Juni 2023 und am Sonntag, dem 11. Juni jeweils um 20:30 Uhr in der Shakespeare Company statt. Mit viel Charme, Witz und vollem Körpereinsatz begleiten Roger und Chantal – auch bekannt als „Duo Diagonal“ – durch den Abend. Für die Gala sind noch wenige Karten zum Preis von 41,45 Euro (ermäßigt 33,70 Euro) erhältlich.

Auch für „LA STRADA“ Spot gibt es noch Tickets ab 13,80 Euro. Dieses Format findet dieses Jahr zum ersten Mal statt und widmet sich ausschließlich dem Genre „Neuer Zirkus“. Nachdem mit dem Circus Charlie Knie auf der Bremer Bürgerweide gerade ein klassischer Zirkus zu Gast war, werden Zuschauer bei dieser Abendveranstaltung zeitgenössischen Zirkus erleben. Die Vorstellungen finden am Samstag, dem 10. Juni 2023 und am Sonntag, dem 11. Juni jeweils um 19:30 Uhr in der Bremer „Schaulust“ statt.