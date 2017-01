„Fester Ablauf ist sehr wichtig“

Ex-Werder-Profi Thomas Wolter stand gestern in der ÖVB-Arena Rede und Antwort.

BREMEN - Eigentlich frühstückt Leif Lampater nach einer sportlich anstrengenden Nacht erst so gegen 10.30 Uhr. Gestern saß er schon zwei Stunden früher am Tisch. Grund: Der Radprofi war beim Tag der Schulen in der ÖVB-Arena zusammen mit Thomas Wolter, dem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Werder Bremen, als Talkgast gefragt.

Dabei ging es auch um das Thema, was Schüler vielleicht vom Profisport lernen können. Lampater sagte zu diesem Thema: „Als Leistungssportler war und ist es mir immer wichtig, bei Rennen einen festen Tagesablauf zu haben. Das habe ich auch als Schüler so gehalten.“

Thomas Wolter (53), der mit Werder Deutscher Meister und Pokalsieger wurde und zudem den Europapokal der Pokalsieger holte, ist zum Thema Sport und Schule quasi die Bestbesetzung für ein Gespräch. Denn auch im Werder-Internat dreht sich nicht alles nur um den Fußball. Nein, auch die schulische Ausbildung ist wichtig. „Darauf legen wir auch sehr großen Wert“, berichtete Wolter gestern.

Mittlerweile ist der ehemalige Mittelfeldspieler und Trainer der zweiten Mannschaft nicht mehr so viel auf dem Fußballplatz, sondern verbringt mehr Zeit im Büro. „Seit 2013 mache ich diesen Job. Am Anfang war das schon eine große Umstellung, aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt“, sagt Wolter, dessen Vertrag beim Bundesligisten übrigens nicht terminiert ist.

Ein besonderes Interesse hat Wolter natürlich am Abschneiden der Jugendteams. Und da bereitete ihm die A-Jugend in der Bundesliga lange Zeit Sorgen: „Das lag auch daran, dass wir die besten Leute zu den Profis oder auch zu Borussia Dortmund abgegeben haben. Aber ich denke, dass die Jungs jetzt die Kurve kriegen und die Liga halten. Das wäre für den Verein sehr wichtig.“

Und was verbindet ihn mit den Sixdays? Wolter muss nicht lange überlegen: „Vor 31 Jahren war ich das erste Mal dabei und danach mit kurzen Unterbrechungen auch immer wieder. Das ist quasi am Anfang des Jahres ein Pflichttermin für mich.“ Dass das nicht nur eine Phrase ist, zeigt die Tatsache, dass er gestern zum „Fußballer-Abend“ schon wieder in der Halle war – diesmal aber privat.

Da wird er dann auch wieder Hallenchef Peter Rengel, den Initiator des Tags der Schulen, getroffen haben. Der strahlte immer noch übers ganze Gesicht, denn sein „Baby“ ist mittlerweile ziemlich groß geworden. Verloren sich zur Premiere 2016 noch 300 Kids in der ÖVB-Arena, so waren es gestern fast 1 500. Auch Schüler aus Wilhelmshaven oder Bremerhaven waren dabei.

„Es entwickelt sich wirklich gut. Mit dieser Veranstaltung wollen wir den Schülern den Radsport näher bringen“, so Rengel. Keine schlechte Idee, denn die Kids von gestern sind die (zahlenden) Besucher von morgen. - töb