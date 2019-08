„Bat-Night“: Ein Fest für die Fledermaus

Bremen – Immer am letzten Augustwochenende veranstalten Fledermausfreunde auf der ganzen Welt die „Bat-Night“. Dies Jahr hat der Bremer Naturschutzbund (Nabu) „ein ganz besonderes Fledermausfest“ organisiert, wie Geschäftsführer Sönke Hofmann sagt. Am Sonnabend, 24. August, werden beim Nabu am Vahrer Feldweg von 20 Uhr bis Mitternacht Natur und Kultur beim „Burning-Bat“-Fest zusammengebracht.

„Wir werden einen verschlungenen Rundweg über unser Gelände mit Kerzen im Glas ausleuchten, dazu ist im Wald Klaviermusik zu hören, und überall finden sich Lichtinstallationen“, sagt Hofmann. Das gesamte drei Hektar große Gelände wird zur Zeit von Ehrenamtlichen mit bunten Licht-Kunstwerken und Überraschungen bestückt, heißt es weiter. Geplant ist auch eine Feuershow.

Neben den „einfach nur schönen“ Dingen gibt es auf dem Fest auch Naturkundliches. So bietet der Nabu um 22 Uhr eine Fledermausführung mit Ultraschall-Detektoren an, um 23 Uhr wird die Lichtfalle für Nachtfalter kontrolliert. Außerdem hat der Nabu extra eine Öko-Geisterbahn gebaut: Leuchtkästen mit schaurig-schönen Großaufnahmen von Insekten, Fledermäusen oder Schlangen sollen im dunklen Wald für Faszination und Gruselschauer sorgen, so Hofmann. „Wir wollen die ausgetretenen Pfade der klassischen Umweltbildung verlassen und Kultur mit in die Natur nehmen“, betont er. Und ergänzt: „Als quatschigen Höhepunkt zünden wir ein Fledermausmodell an, ganz ohne jeden Sinn.“ Naturschutz und Engagement dafür erwachse meist aus dem Genuss und der Lebensfreude, meint der Nabu-Chef, das gelte auch für die Kunst.

Ein paar Regeln müssen am Sonnabend eingehalten werden: So sind Taschenlampen und Blitzlichter absolut tabu. „Wem Kerzenlicht nicht ausreicht, der sollte nicht herkommen. Das gängige Gefunzel und Geflacker mit Kunstlicht würde die Stimmung zerstören“, sagt Hofmann deutlich. Dafür sind Picknickdecken und mitgebrachte Snacks erwünscht. Für Kinder ist das „Burning Bat Fest“ laut Nabu nur bedingt geeignet. Die Naturschützer bitten daher darum, Kinder erst ab zwölf Jahren mitzunehmen. Kosten für die Veranstaltung: drei Euro, Mitglieder zahlen nichts. Parkplätze gibt es vor Ort nicht, sondern nur an der Straße Im Holter Feld.