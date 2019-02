Die Gratwanderung des Herrn Lichter

Bremen - Von Alina Pleuss. Es war ein überraschender Abend, der nach der Pause einen anderen Weg einschlug, als so mancher Gast erwartete: Horst Lichter, Moderator und Fernsehkoch, bekannt aus den ZDF-Sendungen „Lafer, Lichter, Lecker“ sowie „Bares für Rares“, gastierte am Sonnabend im Metropol-Theater am Richtweg. Mit seinem Programm „Herr Lichter sucht das Glück“ schaffte er eine gelungene Gratwanderung - zwischen lustigen Geschichten sowie Schicksalsschlägen.

Wie ein roter Faden zieht sich dabei die Frage nach dem Glück durch den Abend. Was bedeutet Glück? Wie erlebt man Glück? „Ich habe in meinem Leben eine große Portion Glück gehabt“, sagt Lichter. Zum Erfolg gehöre dennoch immer harte Arbeit dazu. Aber: „Wenn ich mir einen teuren, neuen Sportwagen kaufe, klopft mir der erste auf die Schulter und sagt: ,Du weißt schon, dass ich das mit meinen GEZ-Gebühren bezahlt habe?‘“ Würde er aber mit einer kleinen „Gurke“ durch die Gegend fahren, hieße es: „Ach der Lichter hat sich wohl verspekuliert. Ist die Kohle weg?“ Nachdenklich stellt er die Frage in den Raum: „Ist der Preis von Glück und Erfolg vielleicht Neid und Missgunst?“

Zwischendurch greift der TV-Star immer wieder verschiedene Anekdoten auf. Damit gibt er seltene Einblicke in sein Privatleben. Erzählt unter anderem von seinen insgesamt drei Hochzeiten („Bei der ersten war ich 19 Jahre alt. Damals haben wir Hormone mit Liebe verwechselt“), den ersten Männern, die seine älteste Tochter zu Hause vorstellte („Da kommt der Typ rein und ich dachte mir spontan: Jo, solche Pfeifen mochte ich schon in der Schule nicht“), aber auch von einem schweren Unfall als 13-Jähriger, der ihn zeitweise ans Bett fesselte - aber auch dabei bringt er das Publikum zum Lachen. Lichter schafft es eben, heikle Themen mit einer angemessenen Portion Humor zu salzen.

Nach der Pause nimmt der Abend eine Wendung. Lichter erzählt von seinem schlimmsten Schicksalsschlag: Er hat ein Kind verloren. Er habe versucht, für seine damalige Ehefrau und seine Familie tapfer zu sein. „Ich habe mir verboten zu weinen. Und heute scheint es so, als würden mich all diese ungeweinten Tränen einholen.“ Er vergesse nie die Zeit, als sein Kind gestorben ist. Wie soll man danach je wieder sein Glück finden, fragt er. „Heute bin ich demütig und weiß alles mehr zu schätzen. Denn man weiß erst wie glücklich man ist, wenn man verliert, was man hat.“ Er weine oft, sei ein sensibler Mensch. „Das ist aber nichts Schlimmes. Man sollte seinen Gefühlen freien Lauf lassen.“ In der zweiten Hälfte nimmt der 57-Jährige auch sein Buch „Keine Zeit für Arschlöcher“ zur Hand und liest einige Passagen vor: Geschichten von seinem ehemaligen TV-Kollegen und Freund Johann Lafer, humorvolle Erlebnisse vom Dreh für „Bares für Rares“ aber eben auch von der Krebs-Diagnose seiner Mutter sowie ihren Tod - der ihn aus der Bahn warf: „An diesem Tag bin ich mein Leben vor dem inneren Auge nochmal abgefahren und habe alles anders betrachtet. Nun weiß ich: Der Rest meines Lebens liegt vor mir, und doch freue ich mich darauf.“

Letztendlich resümiert Lichter: „Was ist denn nun Glück? Ein kaltes Spaghetti-Eis im Sommer? Ein dickes Bankkonto? Oder Liebe?“ Glück sei für jeden etwas anderes. Aber er ist sich sicher: „Um Glück erfahren zu können, muss man die andere Seite gesehen haben. Seit ich weiß, wie traurig das Leben sein kann, kann ich umso intensiver die schönen Momente empfinden.“