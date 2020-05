Feiern trotz Corona: Polizei stoppt Partys in Bremen

Bremen. Einiges ist nach den Lockerungen in der Corona-Krise wieder erlaubt, doch Partys gehören nicht dazu. Zwei dieser verbotenen Feiern stoppte die Bremer Polizei am Wochenende.

So hatten Zeugen die Polizei alarmiert, weil den Angaben zufolge etwa 100 Menschen in der Nacht zu Sonntag ausgelassen auf einer Grillwiese am Werdersee feierten. Es schallte laute Musik über die Wiese, die Menschen tanzten, berichtete ein Polizeisprecher am Montag.

Beim Einblick der Polizisten suchten die Partygänger schnell das Weite, wie es heißt. Ein 26-Jähriger musste seine Musikanlage abbauen, es gab eine Anzeige wegen Verstoßens gegen das Infektionsschutzgesetz. Auch die Geburtstagsparty eines 28-Jährigen mit rund 20 Gästen in einer Disco in der Hillmannstraße beendete die Polizei. Weitere Verstöße gab es im Viertel und an der Discomeile.

Die Polizei appelliert an die Menschen, sich weiter an Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Dazu gehört unter anderem, dass sich in Bremen nur Bewohner aus zwei Haushalten treffen dürfen. Wer sich nicht daran hält, dem droht ein Bußgeld - und das können mehrere tausend Euro sein, so der Polizeisprecher.