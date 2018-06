Feiern in Bremen für Erdogan

Bremen - Da möchte man vor völligem Unverständnis nur noch den Kopf schütteln oder es wie der Grünen-Politiker Cem Özdemir ausdrücken: Bei Twitter sagte er, die Anhänger feierten „nicht nur ihren Alleinherrscher“, sondern drückten „damit zugleich ihre Ablehnung unserer liberalen Demokratie aus“.

Zurück nach Bremen: Hier feierten am Sonntagabend in Deutschland lebende Türken die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Nach Polizeiangaben zogen sie mit mehreren Autos durch die Stadt, in der Spitze mit rund 50 Fahrzeugen, wie Polizeisprecher Nils Matthiesen am Montag berichtete.

Die Einsatzkräfte stellten zahlreiche Verkehrsverstöße fest, so zum Beispiel das Herauslehnen aus dem fahrenden Fahrzeug, das Blockieren von Kreuzungsbereichen sowie das Tanzen auf den Fahrzeugdächern. Dazu wurden mehrere Gurt- und Handyverstöße geahndet.

Bereits am Sonnabendabend hatte es die Polizei mit einer Feier zu tun. In dem Fall bejubelten rund 300 Fußballfans den Sieg der deutschen Kicker über Schweden bei der Weltmeisterschaft durch den genialen Schuss von Toni Kroos. Allerdings schossen die Fans übers Ziel hinaus, denn sie blockierten in der Innenstadt zeitweise die Kreuzung Breitenweg/Ecke Bahnhofstraße. Alles blieb friedlich, heißt es.

