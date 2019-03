Feierliche Stille

König Willem-Alexander und Königin Máxima im Herzen Bremens

+ Carsten Sieling mit dem Königspaar. Foto: KUZAJ

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Still ist es auf dem Bremer Marktplatz, viel stiller als sonst gegen 14 Uhr. Keine Straßenbahnen fahren scheppernd am Rathaus vorbei, keine Straßenmusiker spielen Akkordeon und Klarinette. Absperrgitter ziehen sich quer durchs Herz Bremens. Dahinter: fünf, sechs Reihen von Menschen, die sich leise unterhalten, was den Eindruck der ungewohnten Stille nur noch verstärkt. Alle warten auf Seine Majestät König Willem-Alexander und Ihre Majestät Königin Máxima der Niederlande.