Bremer FDP: Zwei Stunden kostenlos parken in der City

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Gebührenfreies Parken in der Bremer Innenstadt für die ersten zwei Stunden: Mit diesem Vorschlag lässt die FDP aufhorchen. Einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag hat die Fraktion am Donnerstag in die Stadtbürgerschaft eingebracht.

Ziel ist es, wieder mehr Menschen in die City zu locken. Damit stellen sich die Liberalen komplett gegen Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne), der höhere Parkgebühren verlangt, um Autos aus der Stadt fernzuhalten.

Geht es nach Lohse, wird das Parken in Bremen um 50 Prozent teurer, wie er in der Radio-Bremen-Sendung „buten un binnen“ ausführte. Die Gebühren an Parkscheinautomaten würden dann pro Stunde drei statt zwei Euro betragen. Leider stelle sich der Koalitionspartner SPD in Sachen Erhöhung quer, so Lohse in der TV-Sendung.

Allerdings scheint der Vorschlag – außer bei Grünen und Umweltverbänden – insgesamt nicht sonderlich zu begeistern. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) sagte auf Nachfrage: „Parkgebührenerhöhungen sind für mich derzeit kein Thema.“ Er lehne eine solche Diskussion schon deshalb ab, weil er den Dialog und die positive Entwicklung der Innenstadt nicht gefährden wolle.

Sieling spricht sich gegen Erhöhungen aus

„Ebensowenig ist eine Verkehrspolitik mit dem erhobenen Zeigefinger mit mir zu machen. Eine Gebührenerhöhung wird es deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben“, sagte Sieling zu Lohses Ansinnen. Zur Zeit werde ein konstruktiver Dialog mit vielen Beteiligten über die Weiterentwicklung der City geführt.

Dabei werde auch über die Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs, einen Umweltverbund und das Parken der Zukunft nachgedacht. Eine Entlastung der Innenstadt vom Autoverkehr möchte allerdings auch der Bürgermeister, jedoch als „Baustein eines intelligenten Verkehrskonzeptes, das die einzelnen Verkehrsmittel stärkt“.

„Es muss darum gehen, es besserzumachen und nicht teurer. Mondpreise für Parkhäuser lösen nicht das Problem“, sagte am Donnerstag CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder. Auch er möchte die Stadt vom Autoverkehr entlasten, dafür brauche es aber „praxistaugliche Alternativen“.

Meyer-Heder: Unsoziale Verkehrspolitik

Die Absicht Lohses auf Erhöhung der Parkgebühren bezeichnete Meyer-Heder als „Ausdruck einer lustlosen, rückwärtsgewandten und unsozialen Verkehrspolitik“. Der CDU-Mann setzt stattdessen auf den Ausbau des Nahverkehrs (den Lohse auch möchte) und eine App, über die sich die Menschen über alle Mobilitätsangebote informieren und durch die Suchverkehre effektiver gesteuert werden könnten.

Eine „Smart-City-Card“ als Zugangsinstrument für die Nutzung verschiedener Mobilitätsangebote könne das Angebot komplettieren. Eine „moderate“ Anhebung der Gebühren kann sich Meyer-Heder vorstellen, aber: „Preispolitik kann nicht der Hebel sein, um eine einseitige Verkehrsideologie zu Lasten der Autofahrer durchzusetzen.“

Anreize für City-Besuch schaffen

Die FDP macht durch ihren Antrag auf kostenloses Parken in den ersten zwei Stunden von sich reden. Und dabei geht es der Fraktion um Lencke Steiner ausdrücklich nicht nur um öffentliche Parkflächen in der City (wie an Parkscheinautomaten). Auch die ersten beiden Stunden in den Brepark-Parkhäusern sollen frei sein.

Der Senat soll entsprechend auf die städtische Gesellschaft einwirken, heißt es im Antrag. Statt das Parken zu verteuern, müssten Anreize geschaffen werden, um Menschen in die City zu holen. Kostenlose Parkplätze seien ein entscheidender Vorteil von Einkaufszentren. Derzeit mache Bremen eine „Politik für Radfahrer und massiv gegen Autofahrer“, so Steiner.

Kommentar: Freies Parken - sofort umsetzen!

Von Elisabeth Gnuschke.

Zwei Stunden kostenlos in der Bremer Innenstadt parken, egal, ob an der Parkuhr oder im Parkhaus – endlich mal ein Vorschlag, der die Autofahrer im Blick hat. Seit Monaten, nein seit Jahren, werden die eigentlich in Bremen nur gequält – das grüne Verkehrsressort lässt grüßen. Von dort kommt auch der Vorschlag, die Parkgebühren um 50 Prozent zu erhöhen.

Da ist der Vorschlag der FDP-Fraktion auf zwei Stunden freies Parken für Autofahrer endlich mal ein Lichtblick. Recht haben die Liberalen. Bevor es nicht wirkliche Alternativen gibt, braucht die City jeden Menschen, den sie bekommen kann, insbesondere aus dem reichen Speckgürtel – auch wenn er mit dem Auto kommt.

Temporär kostenloses Parken könnte eine Alternative zu den Einkaufszentren am Stadtrand sein, denn immer mehr potenzielle Kunden machen sich längst nicht mehr die Mühe, sich durch Baustellen zu quälen, um dann ihr Auto kostenpflichtig in der City abzustellen. Warum auch, wenn sie das Parken am Shopping-Center umsonst haben können? Autogegner tun Ideen wie die der FDP postwendend als Auto-Politik aus den 70ern ab.

Doch längst existiert in Bremen, das sich eigentlich täglich bei Mercedes für die 12.500 Arbeitsplätze bedanken müsste, das andere Extrem: Radfahrer hui, Autofahrer pfui. Um überhaupt noch Menschen in die City zu locken, sollte der FDP-Vorstoß sofort umgesetzt werden. Schade nur, dass er im Parlament keine Aussicht auf Erfolg (sprich Mehrheit) haben wird.