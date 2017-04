Faszinierende Wale

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Dickes Besucherplus in den Museen Böttcherstraße: 39.265 Menschen wollten die Ausstellungen im vergangenen Jahr sehen – etwa 50 Prozent mehr als im Vorjahr. 2015 kamen 23.329 Besucher in die Häuser der Böttcherstraße. Auch das Übersee-Museum legte zu – um mehr als 10.000 Besucher. Nach mehreren Jahren des Rückgangs zählte das Kulturressort insgesamt wieder mehr Besucher in den Museen der Stadt Bremen: 347.819 statt 340.871 (2015).

„Ich freue mich, dass die Angebote der Museen in Bremen so gut angenommen werden“, sagte am Montag Kultur-Staatsrätin Carmen Emigholz.

„Per Kirkeby“ übertrifft die Erwartungen

Die Zahl der Besucher in den Häusern Bremerhavens ging allerdings zurück, so dass die Gesamtzahl der Besuche im Land Bremen von 740.774 auf 723.419 sank. Und einen Hinweis aus dem Kulturressort gab es auch noch: In der Übersicht für die Stadt Bremen sind nur noch die vom Ressort geförderten Museen aufgeführt. Es entfallen damit die Angaben zum Schulmuseum und zum Dommuseum, die 2015 zusammen auf 46.505 Besucher kamen. Bereinigt um diesen Einmaleffekt, lag die Zahl der Besucher in der Stadt Bremen 2016 um etwa 7000 über der von 2015, sagte Sprecherin Alexandra Albrecht.

Die Sonderausstellung „Per Kirkeby – Werke aus dem Louisiana Museum of Modern Art“ in den Museen Böttcherstraße erweckte deutlich mehr Interesse als erwartet, freute sich Staatsrätin Emigholz. Auch die Sonderausstellung „Emil Nolde trifft Paula Modersohn-Becker“, in der erstmals ausgewählte Arbeiten des Künstlers zusammen mit den Werken der Malerin präsentiert wurden, war sehr erfolgreich. So legten die Besucherzahlen unter der Leitung des neuen Direktors Dr. Frank Schmidt kräftig auf mehr als 39.265 Menschen zu. Vor zehn Jahren gab’s allerdings noch mehr Besucher (46.600), 2007 gar 77.500.

Besucherzahlen wachsen und fallen mit den Sonderausstellungen

Auch im Übersee-Museum brummte es. Direktorin Wiebke Ahrndt freute sich über 112.885 Besucher (2015: 102.760, 2006: 160.442). Dies führt das Kulturressort vor allem auf die Sonderausstellung „Faszination Wale – Mensch. Wal. Pazifik“ zurück und die Neugestaltung der im November 2016 wiedereröffneten Amerika-Dauerausstellung.

Die Kunsthalle Bremen zog 93.324 Menschen an (2015: 102.100, 2006: 152.961). Dabei, so heißt es, lockte die Max-Liebermann-Ausstellung viele Erstbesucher ins Haus, unter anderem aus Sportvereinen. Weil die große Sonderausstellung 2016 nur in zwei Monaten zu sehen war, sank die Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr, so die Verantwortlichen.

Zugelegt hat das Wilhelm-Wagenfeld-Haus von 10.123 auf 12.760 Besucher. Da das Gerhard-Marcks-Haus wegen seines Umbaus erst im Oktober wieder öffnete, verringerte sich die Besucherzahl von 9.850 auf 4.962. Ihre Besuchszahlen leicht verbessert haben das Focke-Museum (42.515, 2015: 41.395, 2006: 145.676), das Museum Weserburg (38.805, 2015: 38.293, 2006: 21.226), Schloss Schönebeck (10.438, 2015: 10.361) und das Rundfunkmuseum (3303 statt 2660).

Zehn-Jahres-Vergleich weist starken Besucherrückgang aus

In Bremerhaven gingen weniger Besucher ins Deutsche Schiffahrtsmuseum (82.364, 2015: 104.214, 2006: 155.626). 2015 hatte das Haus von der „Sail“ profitiert. Das Auswandererhaus besuchten 167.046 Menschen (2015: 171.620, 2006: 239.626), das Historische Museum 26.520 statt 23.671 (2006: 60.340). Das U-Boot-Museum „Wilhelm Bauer“ legte auf 78.763 Besucher etwas zu.

Auffällig sind die Zahlen im Zehn-Jahres-Vergleich, hier verzeichneten die Museen große Rückgänge. Die Bremer Häuser besuchten 2006 579.309 Menschen (2016: 347.819), die Bremerhavener Museen 546.084 (2016: 375.600). Im Land sanken die Zahlen von 1,125 Millionen (2006) auf 723.419.