Faszinierende Einblicke

„Maritime Woche“: Wissenschaft zieht Besucher an die Forschungsmeile

+ Barabara Donner zeigt auf der Forschungsmeile zum Abschluss der „Maritimen Woche“ einen Bohrkern aus 300 Metern Tiefe. Er berichtet von Kälte und dem Tod der Dinosaurier. - Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Klimaforschung ist in Zeiten des Klimawandels aktueller denn je. Barbara Donner (59) Mikro-Paläontologin am Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (Marum), nutzt den Meeresboden als Klimaarchiv. Sie zeigt den Besuchern am Stand des Marum einen Bohrkern aus 300 Metern Tiefe, ein Zeuge, der von einem lange vergangenen Klimaszenario berichtet und vom Aussterben der Dinosaurier. Es ist nur einer von vielen faszinierenden Einblicken auf der Forschungsmeile zum Abschluss der „Maritimen Woche“ an der Schlachte.