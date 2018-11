Urteil: Fast sieben Jahre Haft für Schuss auf offener Straße

Bremen - Von Steffen Koller. Alles begann mit einer Discoschlägerei und endete mit einem Schuss auf offener Straße. Nach 33 Verhandlungstagen hat das Landgericht Bremen am Donnerstag einen 23-Jährigen unter anderem wegen versuchten Totschlags schuldig gesprochen und eine Haftstrafe von sechs Jahren und acht Monaten verhängt.

Der Mann schoss nach Überzeugung der Kammer während einer Massenschlägerei in der Bremerhavener Innenstadt mindestens einmal auf ein Mitglied einer verfeindeten türkischen Großfamilie und verletzte sein Opfer am Bein.

Der kurdische Angeklagte, so die Ausführungen der Vorsitzenden Richterin Barbara Lätzel, hatte sich zusammen mit Angehörigen am 23. August 2017 zu einem Dönerimbiss an der Ecke Grazer Straße/Lloydstraße begeben, um dort Familienmitglieder, mit denen er einige Tage zuvor in einer Disco in Streit geraten war, zur Rede zu stellen. Zuvor sollen Mitglieder die Schwester des Angeklagten angegriffen und verletzt haben.

Wenige Augenblicke danach, das belegen Amateuraufnahmen, prügelten bis zu 20 Personen mit Fäusten, Holzlatten und Eisenstangen aufeinander ein. Dann fiel der Schuss. In einer Erklärung hatte der 23-Jährige behauptet, er habe bewusst auf den Boden gefeuert, um seinen Kontrahenten Angst zu machen. Doch das Gericht folgte dieser Ansicht nicht. „Ihr Vorgehen war, entgegen Ihrer Aussage, nicht von Angst geprägt“, sagte Richterin Lätzel.

Angriff aus Vergeltung

Vielmehr habe es sich bei dem Angriff um Vergeltung gehandelt, so Lätzel, die weiter ausführte: „Die Gefahr eines tödlichen Ausgangs lag auf der Hand.“ So habe der Angeklagte die Waffe auf Brusthöhe und in einer sogenannten Combat-Haltung benutzt. Das Gericht wertete dies als bewussten Schuss in Richtung des Mannes.

Zwar habe der Angeklagte „nur verletzen“ wollen, aber den Tod seines Rivalen dennoch „billigend in Kauf genommen“. Da das Gericht mehrere Zeugenaussagen als „schlicht lebensfremd“ bewertete, stützte sich die Beweisaufnahme vorrangig auf das etwa dreiminütige Amateurvideo. In diesem sei klar zu erkennen gewesen, dass der 23-Jährige ein zweites Mal versucht habe zu schießen.

Teilgeständnis sei strafmindernd

Zwar rechnete die Kammer das Teilgeständnis des Mannes strafmildernd an, strafverschärfend müsse aber beachtet werden, dass der Mann die Schüsse auf einer offenen und belebten Straße abgefeuert habe, so Richterin Lätzel.

Zudem beging der Mann die Tat unter zwei laufenden Bewährungen und ist durch Gewaltdelikte bereits vorbestraft. Hinzu komme: Das Opfer leide bis heute unter psychischen Folgen, es sei „ruhelos“ und habe mit Schlaf- und Konzentrationsstörungen zu kämpfen, hieß in der Urteilsbegründung.

Die Staatsanwaltschaft hatte auf acht Jahre Gefängnis plädiert. Eine Haftstrafe von unter drei Jahren forderten die Verteidiger des Mannes, die in der Tat nur eine gefährliche Körperverletzung verwirklicht sahen.