„Fass übergelaufen“: SPD fordert Chefin der Bremer Bäder auf, das Amt ruhen zu lassen

Von: Bona Hyun

Teilen

Die SPD fordert die Chefin der Bremer Bäder auf, ihr Amt aufgrund der Ermittlungen ruhen zu lassen. © Bernd Leitner/imago (Symbolbild)

Die Chefin der Bremer Bäder steht in der Kritik. Die SPD fordert die Geschäftsführerin auf, ihr Amt aufgrund der Ermittlungen ruhen zu lassen.

Bremen – Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hat die Geschäftsführerin der Bremer Bäder GmbH, Martina Baden, aufgefordert, ihr Amt ruhen zu lassen. Polizeibeamte haben laut dem Weser Kurier Geschäftsräume des Unternehmens durchsucht. Anlass dafür sind dem Bericht zufolge Vorwürfe von Besuchern des Schwimmbades, wonach diese während der Sanierung in den Duschen und einem Vorraum asbesthaltigen Stoffen ausgesetzt gewesen sein sollen. Mit den aktuellen strafrechtlichen Ermittlungen sei „das Fass jetzt übergelaufen“, sagte der Fraktionschef Mustafa Güngör.

„Fass ist übergelaufen“ – SPD fordert Bremen Bäder-Chefin auf, ihr Amt ruhen zu lassen

Bis zum Abschluss der Ermittlungen könne es nicht einfach so weitergehen, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Mustafa Güngör. Zudem gebe es Meldungen über Fehlleistungen in der Betriebsführung und Vorwürfe mangelnder Führungsfähigkeit gegenüber der Mitarbeiterschaft. Erstmals hatte der Weser-Kurier über mögliche Nachlässigkeiten bei der Sanierung des Ote-Bades in Bremen-Osterholz berichtet. Die Bremer Bäder haben die Vorwürfe dem Bericht zufolge damals zurückgewiesen. In Sachen Asbest habe man „Gutachten frühzeitig eingeholt und bei der Ausschreibung an fachkundige Firmen weitergeleitet“, heißt es.

Inflation und Ukraine-Krieg: Was sich 2023 für Gäste der Bäder in Bremen und Niedersachsen ändert

Für Besucher wird es 2023 Veränderungen in den Bremer Bädern geben. Aufgrund der Inflation haben die Bäder in Bremen und Bremerhaven zum Jahresbeginn 2023 die Preise erhöht. Auch für Wellness-Besucher wird sich einiges ändern: Niedersachsen und Bremen werden aufgrund der Energiekrise ihre Saunabereiche auf unbestimmte Zeit schließen.