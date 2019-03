Bremer Nabu bietet Ferienfreizeiten auf der Dreptefarm an

Farmtiere locken in die Natur

+ © NABU Spaß auf der Dreptefarm: Der Bremer Nabu bietet auch in diesem Jahr mehrere Ferienfreizeiten für Kinder an. Natur und Tiere stehen dabei im Mittelpunkt. © NABU

Bremen – Noch ist das Wetter reichlich mies, aber die Tage werden länger, die ersten Frühblüher wagen sich ans Licht. Tiere und Pflanzen bereiten sich auf den kommenden Frühling vor. „Höchste Zeit für die Menschen, in die Urlaubs- und Ferienplanung einzusteigen“, sagt Sönke Hofmann, Geschäftsführer des Naturschutzbundes Bremen (Nabu). Das Nabu-Schullandheim Dreptefarm in Wulsbüttel lockt Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren hinaus in die Natur.