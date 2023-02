„Holiday on Ice“ ist zurück in Bremen: Farbenprächtiges Schaulaufen

Von: Jörg Esser

Phantasievolle Kostüme: Die Eisshow „A New Day“ entführt das Publikum in eine schöne bunte Welt. © Holiday on Ice/Rico Ploeg

Das Urgestein „Holiday on Ice“ gastiert nach der Corona-Zwangspause wieder in Bremen. Bis Sonntag (26. Februar) ist die neue Show „A New Day“ in der Stadthalle zu sehen.

Bremen – Die Stadthalle ist dunkel. Dann glitzert es. Über der 18 Meter mal 34 Meter großen Eisfläche und „umzu“. Leuchtende Figuren flitzen übers Eis. Und hängen unter der Decke. Die Musik dröhnt aus den Lautsprechern. Die Show beginnt. „Holiday on Ice“ ist nach der Corona-Zwangspause zurück in Bremen – mit der neuen Produktion „A New Day“.

Mehrere hundert Zuschauer sind bei der Premiere in der ÖVB-Arena am Mittwochabend dabei. Sie bekommen das serviert, wofür „Holiday“ seit rund 80 Jahren steht: eine farbenprächtige Show mit phantasievollen Kostümen und erstklassigen Eiskunstläufern. So weit, so bunt.

Zurück auf Start: Die Leuchtfiguren verschwinden, eine Zeitreise beginnt. Offensichtlich im Rokoko. Dann taucht Leonardo da Vinci mit seiner Flugmaschine auf. Es wird gefoltert, geschrien. Die Show springt in die Neuzeit. Albert Einstein wird übers Eis geschoben – warum auch immer. Die Eisläufer drehen Pirouetten, erste Sprünge sind zu sehen, dann Mehrfachsprünge. Ein dreifacher Rittberger (oder so). Kein Axel, der wird ja vorwärts gesprungen. Perfekt gestanden jedenfalls. Es gibt an diesem Abend wenig Stürze. Der eine oder die andere greift mal ins Eis, das war’s auch schon.

Mehrfachsprünge, Hebefiguren und Pirouetten

38 Eiskunstläufer sowie Luftakrobaten aus 15 Nationen zählen zum Ensemble. Sie verstehen ihr Handwerk, besser ihr Fußwerk. „A New Day“ will dem Publikum eine „schöne Welt“ zeigen. Dafür sorgen unter anderem die rund 300 farbenfrohen Kostüme und an die 300 zum Teil extravagante Kopfbedeckungen, die die Kufenstars tragen. Eine schöne bunte Welt eben. Mit einer passenden und perfekt abgestimmten Choreographie.

Eine Geschichte wird in der gut zweistündigen Show auch erzählt. Sie soll sich als roter Faden durch die vielen Episoden ziehen. Nun denn. Offensichtlich gibt es zwei Figuren, die immer wieder auftauchen. Das sind laut Programmheft ein weibliches Wesen aus einer farblos-freudlosen Welt namens Aurora und Adam, ein „Junge von nebenan“. Mit der US-Amerikanerin Brynne McIsaak und dem Kanadier Gabriel St. Jean verkörpern zwei junge Athleten die Hauptfiguren.

Verschiedenenfarbige Viererketten

Aurora und Adam laufen und springen sich durch die Zeit und durch die Szenen. Fünf verschiedenfarbige Viererketten tauchen auf. Das erinnert irgendwie an eine Spielshow. Dann kurven plötzlich junge Männer in Alltags-Outfits übers Eis und machen Selfies mit ihren Handys. Dann wieder drehen Schmetterlinge, Falter, Seesterne und buntes Wassergetier ihre Schleifen. Rückwärts-Salti sind zu sehen. Und Paarlauf-Hebefiguren. Ein spektakuläres und temporeiches Schaulaufen.

Aber worum geht es? „Das ist eine Liebesgeschichte“, wird der vermeintlich unwissende Verfasser dieser Zeilen von den Sitznachbarinnen belehrt. Stimmt! Es ist wohl eine dramatische Liebesgeschichte. Mann und Frau. Total altmodisch. Aber schön. Auf der Eisfläche wird es ruhig, ein wenig bedächtig, etwas langatmig. „Das Spiel verliert an Tempo“, sagt der Schreiber. Und liegt wohl wieder falsch. „Das ist jetzt eine sentimentale Sequenz“, hallt es zurück.

So soll es sein. Jetzt wird es aber wieder aufregender. Es ist viel Trubel auf der Eisfläche. Sprünge, Pirouetten, Hebefiguren, eingesprungene Mehrfachdrehungen. Und Flammen.

Weiter geht es. „Da sind aber viele Dinge, die nebeneinander herlaufen“, sagt ein anderer Sitznachbar. Das macht nichts. Das Tempo zieht nochmal an. Die Liebesgeschichte nimmt Fahrt auf. Und so weiter. Bis zum Happyend, zum Schlussakkord, zum wohlverdienten Schlussapplaus.

„Holiday in Ice“ in Bremen: Weitere Termine

In der Stadthalle (ÖVB-Arena) auf der Bürgerweide ist die „Holiday-on-Ice“-Show „A New Day“ noch am, Freitag, 24. Februar, um 19 Uhr, am Sonnabend, 25. Februar, um 15 und 19 Uhr und am Sonntag, 26. Februar, um 13 und 16.30 Uhr zu sehen. Tickets kosten ab 33 Euro aufwärts. Die Bestell-Hotline ist unter Telefon 01806/570070 geschaltet.