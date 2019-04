Mojkin Prigge: Die Farben einer Landschaft

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Zypern im Winter“ heißt Mojkin Prigges Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Von der abstrahierten zypriotischen Landschaft bleiben vor allem Farbfelder. Dieses Spektrum erdiger Töne erlebte die Künstlerin an einem Regentag im Inneren der Insel.

Die vollgesogene Erde der Kartoffelfelder, regennasse Orangenhaine und das gedeckte Weiß der feuchten Hauswände inspirierten Mojkin Prigge, die unter dem Künstlernamen Mojkin arbeitet, zu ihrem Acrylbild „Zypern im Winter“. „Es ist die unglaubliche Palette der Farben, von Dunkelbraun bis Gelb, die mir an diesem Bild gefallen“, sagt die Künstlerin. Alle Töne und Nuancen mischt sie aus den Grundfarben Schwarz, Weiß, Gelb, Rot und Blau. Die dunkelsten Flächen sind dunkelbraun.

„Wenn man eine Landschaft malt, muss man sie fühlen. Ich schaue lange hin, um zu erkennen, welche Farben in ihr vorkommen.“ Die eher trüben Braun- und Gelbtöne der verregneten Landschaft stehen ganz im Gegensatz zu den strahlenden Farben an einem klaren Tag oder den bei Polarlicht in surrealem Lila leuchtenden eigentlich roten Häusern auf den Lofoten.

Viele Bilder Mojkins entstanden auf Lanzarote, Zypern, auf den Lofoten und in Asien. Entsprechend gestalten sich die charakteristischen Form- und Farbkompositionen. Unterwegs fixiert sie die Farben auf Papier und bringt sie dann im Atelier auf die Leinwand. Da sich ihr Atelier stets im eigenen Haus befand, war die geruchsarme Acrylfarbe, bei deren Anwendung es keiner Lösungsmittel bedarf, für Mojkin die erste Wahl.

Auf die Kunst ist die 1950 in Hessen geborene Mojkin ganz gezielt gekommen. Früh war ihr klar, dass sie Kunst studieren wollte. Zu jener Zeit war fotorealistisches Malen „gang und gäbe“, wie sie erzählt. Sie kaufte sich eine Minolta-Kamera und fragte sich bald, warum sie alles so malen sollte, wie es auf dem Foto zu sehen war. Damit begann ihre Entwicklung vom Gegenständlichen zum Abstrakten. Am Ende ist ihr doch etwas Figürliches in den Bildern geblieben. „Mit einem naiven Touch“, wie sie heiter anmerkt.

Ihr künstlerischer Arbeitstag geht von 11 bis 17 Uhr. In dieser Zeit wird nicht nur gemalt, sondern auch betrachtet, nachgearbeitet und probiert. Das neueste Bild kommt jeweils an den Platz mit dem besten Licht. Dann kann es passieren, dass die Malerin noch spontane Änderungen vornimmt. An Wochenenden ruht die Malerei. An diesen Tagen testet die Künstlerin Farbzusammenstellungen digital – auf dem Tablet.

Die Herausforderung des Künstlerlebens sei es, das beste Bild des Lebens zu malen, sagt Mojkin. „Und wenn es dann an der Wand hängt, sieht man, dass es das noch nicht ist.“ Wichtig sei aber, immer offenzubleiben, wach zu sein und zu beobachten. Ob wir Kunst brauchen? „Ich kann mir kein Leben ohne Kunst vorstellen. Sie ist immer da. Auf Reisen sehe ich beispielsweise einen Container-Truck mit abgeplatztem Lack, Kratzern und andere Spuren. Und ich denke: Was ist das für ein schönes abstraktes Bild!“

Zu den Künstlern, die für Mojkin besonders bedeutend sind, zählen der dänische Maler Asger Jorn (1914 bis 1973) und der Deutsche Fritz Winter (1905 bis 1976). Den Dänen Jorn hatte sie bereits als junges Mädchen persönlich bei einer Ausstellung kennengelernt. Er malte ebenfalls halbabstrakt mit den Grundfarben. Winter, der an der Kunsthochschule Kassel lehrte, gab Mojkin wichtige Grundgedanken für ihre Arbeit mit. Wenn Mojkin jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge das Bild einer schmuddeligen Wand mit einem Riss an US-Präsident Donald Trump. Auf der Wand klebte ein Pflaster und durch den Riss sähe man eine schöne Landschaft. Die Botschaft lautete: „Weniger reden und genauer hinschauen, um das Schöne zu suchen und wahrzunehmen.“