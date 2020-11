Farbanschlag auf Bremer Polizeirevier

Zwei Frauen gefasst

+ © Butt Farbanschlag aufs Polizeirevier in Schwachhausen: Tatverdächtig sind zwei Frauen. © Butt

Bremen – Gar nicht weihnachtlich war das, was zwei jungen Frauen in der Nacht zu Freitag mit Christbaumkugeln angestellt haben sollen. Nach Angaben der Polizei hatten sie die Kugeln mit Farbe gefüllt und warfen sie gegen das Polizeirevier in Schwachhausen.