Die Hansestadt feiert 200 Jahre Bremer Stadtmusikanten 

Bremen - Ihren Bekanntheitsgrad kann man gar nicht überschätzen, und nichts ist so sehr mit Bremen verbunden wie sie. Die Rede ist von den Bremer Stadtmusikanten, und nach dem Jahr der Wissenschaft 2018 ist in diesem Jahr der „Geburtstag“ der Stadtmusikanten das Thema, unter dem viele Veranstaltungen stehen.

Vor 200 Jahren, genau am 3. Juli 1819, haben die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm in der zweiten Auflage ihrer Kinder- und Hausmärchen erstmals das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten veröffentlicht. Das feiert Bremen seit einigen Wochen mit einem „Stadtmusikantensommer“ und steuert nun im Rahmen einer zentralen Festwoche von Mittwoch, 3., bis Sonntag, 7. Juli, auf den Höhepunkt zu.

Auf der Pressekonferenz am Mittwoch kündigte Organisatorin Ulrike Jäckel (Concept Bureau) zum Auftakt am 3. Juli um 13.30 Uhr ein „Fensterkonzert“ auf dem Domshof an. Aus Fenstern der umliegenden Gebäude gibt es dann rund 30 Minuten lang von zwölf Blechbläsern und drei Schlagzeugern bekannte und weniger bekannte Meldodien, ergänzte der Generalmusikdirektor der Bremer Philharmoniker, Marko Letonja. Er wird das Ganze vom Domshof aus dirigieren. Danach spendieren, passend zum Anlass, die Konditoreninnung Bremen/Oldenburg „süße Köstlichkeiten“, wie es hieß, und der Bremer Ratskeller „prickelnde Getränke“. Schließlich gibt es ja auch was zu feiern.

Nicht nur das 200-Jährige des Märchens, sondern auch die Bronze-Figur von Gerhard Marcks an der Nordwestseite des Rathauses; sie steht im September 66 Jahren dort. „Die Bremer Stadtmusikanten sind das einzige Märchen, das mit einer Stadt verbunden ist“, unterstrich denn auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) ein weiteres Alleinstellungsmerkmal.

Zurück zur Musik: Nach dem Fensterkonzert startet um 15 Uhr die „Stadtmusik“. Bis zum Sonnabend bespielen Straßenmusiker, Bands und Ensembles verschiederne Stilrichtungen die Bremer Innenstadt. Unter anderem auf fünf kleinen Bühnen („Esel“, „Hund“, „Katze“, „Hahn“ und „Räuber“) gibt es einen bunten Abriss von Liedermachern, Indie-Pop, Balkan-Blues und Flamenco – um nur einige zu nennen. Die Bremer können insgesamt mehr als 60 (für sie kostenlose) Auftritte erwarten.

Die Festwoche endet am Sonntag auf der „Breminale“, mit drei „Specials“. Am Tag zuvor zieht ein „Musikantenmob“ durch die City, ein Flashmob mit Musikern, Stelzenläufern und Zuschauern, der um 16 Uhr mit einer Performance auf dem Grasmarkt neben dem Dom startet.

Bereits ab diesem Freitag erobert sich die Hochschule für Künste mit dem musikalischen Programm „Stadtmusikanten plus“ die City.

Das Programm auf

www.hfk-bremen.de/en/node/30271

Wechselspiel

Das – akustisch äußerst anspruchsvolle – Fensterkonzert beinhaltet das Intrando von Händels Feuerwerksmusik, eine Sonate von Andrea Gabrieli und Aaron Coplands „Fanfare for the Common Man“, bekanntgeworden durch die Rockversion von Emerson Lake & Palmer. Besonders interessant dürfte die Sonate von Gabrieli sein, die eigens für das Wechselspiel von Musikern auf verschiedenen Seiten – allerdings des Doms San Marco in Venedig – komponiert wurde.

Die Stadtmusik mit mehr als 60 verschiedenen Künstlern findet in der Regel wechselweise auf einer der fünf kleinen, nach den Tieren und den Räubern benannten Bühnen statt. Sie befinden sich auf dem Ansgarikirchhof, in der Böttcherstraße, auf dem Grasmarkt, in der Sögestraße und an der Stadtmusikanten-Statue beim Rathaus.

Ausführliche Infos:

www.stadtmusikantensommer.de