Familienfest und Platzkonzert im Bremer Norden

Bremen – In Blumenthal an der Weser, da lag sie, die Strandhalle – ein weit über den Bremer Norden hinaus beliebtes Ausflugsziel. Postkarten zeugten von der Popularität des Ausflugslokals. Heute gibt es die Strandhalle nicht mehr, so ist sie nun Thema in unserer Serie Verschwunden.

Das war die Strandhalle: Familienfeste direkt an der Weser.

Das Traditionslokal hat die Discowelle nicht überlebt.

Vom Ausflugslokal zum Schandfleck in Blumenthal.

Ein Familienlokal in bester Wasserlage, bei schönem Sommerwetter konnte man auch mal eben in die Weserfluten hüpfen. Hochzeiten, Tanzvergnügen, Familienfeiern – die Strandhalle am schönen Rönnebecker Weserufer ist über Jahrzehnte ein Fixpunkt des gesellschaftlichen Lebens gewesen.

1908 war Rönnebeck nach Blumenthal eingemeindet worden. Wenige Jahre später, 1914, eröffnete Hinrich Moll das Lokal am Ufer. Moll kannte sich dort gut aus, er war Fährmann von Beruf – und er brachte sein Publikum höchstselbst mit dem Ruderboot von Motzen nach Blumenthal. Das jedenfalls war die Idee, doch dann kam der Erste Weltkrieg dazwischen. Und Fährmann Moll musste seine Strandhalle nur wenige Monate nach der Eröffnung erst einmal wieder schließen.

Neustart nach dem Krieg: Karneval und Weihnachtsfeiern

Nach dem Krieg zog dann eine Abwrackwerft in die Räume. Mitte der 20er Jahre aber war die Strandhalle wieder das, was sie sein sollte –ein Ausflugs- und Tanzlokal, ein Ort des fröhlichen Miteinanders. Das lief gut!

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg – und nach dem Neuaufbau des Lokals, das 1938 (sprich: schon vor Kriegsbeginn) niedergebrannt war – ging es so weiter. Vom Karnevalsball im großen Tanzsaal bis zur Weihnachtsfeier in großer Familienrunde – man ging in die Strandhalle, wenn es einen Grund zum Feiern gab. Und manchmal ging man auch ohne Anlass hin – einfach, weil‘s so schön war.

Die Zeiten aber, sie änderten sich. Tanzlokale und Orchester verschwanden mehr und mehr, als die Discotheken aufkamen und die jungen Leute ganz andere Musik hören wollten. Das war allerorten so – und im Bremer Norden war es nicht anders. Der Strandhalle aber machte diese Entwicklung auf die Dauer doch zu schaffen.

Politik und Kremserfahrten im Bremer Norden

Gut, dass es auch noch andere Veranstaltungen gab. Und die Politik! Ein Plakat aus dem Jahr 1979 zum Beispiel wirbt für einen „Bürgertreff“ der CDU. Der langjährige Bremer CDU-Chef Bernd Neumann und der TV-Moderator Carlo von Tiedemann sollten dort auftreten, vorab gab es einen „Umzug mit Kremserwagen“ und ein Platzkonzert.

All das vor und in der Strandhalle Blumenthal an der Weserstrandstraße. Doch auch politische Diskussionen, Kremserfahrten und Platzkonzerte konnten sie nicht mehr retten, die Strandhalle. In den 80er Jahre ging es weiter bergab. So kam, was kommen musste – das einst so beliebte Lokal schloss, nun wurden keine Ansichtskarten mehr von hier verschickt.

Strandhalle verfällt und wird zum Schandfleck

Es folgten Ideen und Gespräche, Pläne, Konzepte und Wiederbelebungsversuche – doch es half alles nichts, die Zeit der Strandhalle Blumenthal war vorbei. Das Lokal, in dem so viele Familienfeste gefeiert und Tänze getanzt worden waren, es verfiel mehr und mehr. Das heruntergekommene Areal entwickelte sich zu einem Schandfleck, der viele Blumenthaler störte. Forderungen wurden laut, die alte Strandhalle abzureißen, doch so einfach war die Sache nicht. Zunächst waren rechtliche Fragen zu klären, was sich über Jahre hinzog. Am Ende ersteigerte die Stadtgemeinde Gebäude und Grundstück, was den Abriss schließlich ermöglichte. Im Mai 2017 rückten die Bagger an. Ihr Auftritt war der letzte Tanz in der Strandhalle Blumenthal.