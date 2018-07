Familie des Bremer Nabu-Chefs kümmert sich um verstoßenes Gänseküken

Mit „Enti“ in den Badeteich

+ © Nabu Gemeinsames Schwimmen im Teich: die zehnjährige Lientje mit der kleinen Gans „Enti“ © Nabu

Bremen - Bei der Familie des Bremer Naturschutzbund-Chefs (Nabu) geht es ganz schön tierisch zu. Das weiß jeder, der Sönke Hofmann kennt. Frösche, Vögel, Fledermäuse – um irgendwas kümmert sich der gelernte Förster immer. Umgeben ist die Familie neben der Nabu-Dreptefarm in Wulsbüttel von Ponys, Ziegen, Eseln und vielem mehr. Nun hat sie ein neues tierisches Mitglied: eine kleine Hausgans. Ihr Name: „Enti“. Sie hängt so an ihren menschlichen „Geschwistern“, dass sie mit ihnen baden geht.