Falschfahrer auf der B75: Autofahrer verhindert mit Notbremsung Kollision

Ein Falschfahrer verursachte in Bremen fast einen Zusammenstoß.

Schock-Moment auf der Bundesstraße 75 in Bremen: Ein 82 Jahre alter Geisterfahrer hat am Montag fast für einen Unfall gesorgt. Ein 60 Jahre alter Autofahrer verhinderte die Kollision.

Bremen - Gegen 12.30 Uhr befuhr der 60-Jährige mit seinem Auto in Bremen von der Autobahn 281 kommend den Baustellenbereich der Auffahrt B75/Oldenburger Straße und wollte weiter in Richtung Delmenhorst fahren. Plötzlich stand ihm am linken Fahrbahnrand ein Auto entgegengesetzt im Weg.

Dank der schnellen Reaktion und einer Notbremsung verhinderte der 60-Jährige die Kollision mit einem 82 Jahre alten Falschfahrer, berichtet die Polizei. Zusammen mit einer Rettungswagen-Besatzung, die vorbeifuhr, sicherte der Zeuge den Gefahrenbereich auf der Bundesstraße 75 im Bremer Stadtgebiet ab und rief die Polizei an.

Bremen: Mann blockiert Auto des Falschfahrers

Da der Geisterfahrer ständig versuchte, den Motor seines schwarzen BMW zu starten, errichtete der 60-Jährige mit seinem Auto eine Blockade, um die Weiterfahrt zu verhindern.

Ein speziell geschulter Polizeibeamte führte bei dem 82 Jahre alten Falschfahrer einen Fahrtüchtigkeitstest durch. Außerdem ist im weiteren Familienkreis ermittelt worden. Dabei kam heraus, dass der Mann offensichtlich an Demenz erkrankt ist, die Fahrzeugschlüssel sind sichergestellt worden. Dem Senior erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, er gab freiwillig seinen Führerschein ab.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen, die Hinweise zur möglichen Fahrtstrecke des Falschfahrers oder weiteren gefährlichen Situationen in diesem Zusammenhang geben können. Sie können sich bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei unter der Telefonnummer 0421/362-14850 melden.

Polizei Bremen: Richtiges Verhalten bei Falschfahrern

Die Polizei Bremen rät bei Falschfahrer-Sichtungen oder Meldungen im Radio, dass Betroffene rechts fahren fahren und nicht überholen sollen. Der Abstand zum Vordermann sollte vergrößert werden, um eine bessere Sicht zu bekommen. Wer auf der Autobahn unterwegs ist, sollte das Radio angeschaltet haben, um Warnmeldungen mitzubekommen.

jdw