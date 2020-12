Bremen: Corona-Zahlen steigen wieder

Es läuft in die falsche Richtung. In Bremen steigen die Corona-Zahlen wieder an.

185 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus

CDU fordert Verschärfungen

Personalrat Schulen will Ferien vorziehen

Bremen – Die Corona-Zahlen steigen auch in Bremen wieder an. Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt für das Land Bremen 185 Neuinfektionen gemeldet, 110 mehr als vor einer Woche. 149 entfallen auf die Stadt Bremen, 36 auf Bremerhaven. Der Inzidenzwert steigt an – auf 133,0 in der Stadt Bremen und auf 96,8 in Bremerhaven. Und wieder wurden drei Corona-Tote gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind damit im kleinsten Bundesland 150 Menschen mit oder an Corona gestorben. Und: Alleine in den vergangenen sieben Tagen wurden 17 Todesopfer gemeldet. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle seit Anfang März ist damit auf 11 373 geklettert. Immerhin wurden auch am Donnerstag 64 Personen als genesen gemeldet, die Zahl der aktiv Infizierten liegt jetzt bei 1 646 (plus 118).

Der Ruf nach einem harten Lockdown wird auch an der Weser lauter. Der Senat will dem Vernehmen nach am Freitag über etwaige Verschärfungen der Corona-Regeln entscheiden.

Kommt ein harter Lockdown?

„Der Lockdown light zeigt keinen großen Effekt“, sagte auch Karen Matiszick, Sprecherin der Krankenhausholding Gesundheit Nord zu Radio Bremen. Die Situation sei noch beherrschbar. „Es werden aber nicht weniger Patienten, und wir blicken sorgenvoll auf die Feiertage und die 14 Tage danach.“ In den Krankenhäusern des Landes Bremen werden aktuell 162 Patienten stationär versorgt, sieben weniger als am Mittwoch. 31 davon liegen auf Intensivstationen, 21 werden beatmet.

Die Bremer CDU-Fraktion hat die Landesregierung aufgefordert, dem Beispiel des Nachbarn Niedersachsens zu folgen und die coranabedingten Einschränkungen zum Jahreswechsel zu verschärfen. „Der rot-rot-grüne Senat muss diese Regelung jetzt auch für Bremen übernehmen. Es ergibt keinen Sinn, hier eine Insellösung durchzusetzen“, sagte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp am Donnerstag. Die Zahl der Infektionen sei unverändert hoch, weil die Beschränkungen von einigen nicht ernst genommen und nicht beachtet würden. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Donnerstag angekündigt, dass die geplanten Corona-Lockerungen angesichts steigender Infektionszahlen lediglich vom 24. bis zum 26. Dezember auf zehn Personen ausgeweitet werden sollen. Niedersachsen will auch den Außer-Haus-Verkauf von Glühwein verbieten. Ob Bremen dem Beispiel folgt, ist ebenfalls noch offen.

Röwekamp lehnt Insellösung ab

Der Personalrat Schulen hat unterdessen am Donnerstag in einem offenen Brief an den Bürgermeister und den Senat gefordert, die Schulpflicht ab 14. Dezember auszusetzen und den Ferienbeginn auf den 19. Dezember vorzuziehen. „Wir brauchen jetzt eine unmissverständliche Botschaft, wie die nächsten Wochen zu überstehen sind“, formuliert es die Personalratsvorsitzende Angelika Hanauer. Außerdem müsse jetzt eine Strategie für die zeit nach den Ferien entwickelt werden. Hanauer verweist auf die fundierten Empfehlungen der Leopoldina und des Robert-Koch-Instituts, die überwiegend den Forderungen der Interessenvertretungen für den Schulbeginn nach den Ferien entsprachen – Maskenpflicht für alle Jahrgangsstufen auch im Unterricht, Halbgruppenunterricht sowie Lernortangebote für Schüler, die nicht in der häuslichen Umgebung lernen können.