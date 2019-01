Falsche Polizisten: Senioren in Schockstarre

Bremen - Von Martin Kowalewski. Man liest es immer wieder: Eine alte Dame fällt auf den „Enkeltrick“ herein, falsche Wasserwerker erschleichen sich Zutritt und bestehlen einen alleinstehenden älteren Mann. Doch: „Senioren werden nicht häufiger Opfer von Straftaten als Menschen anderer Altersgruppen“, heißt es in einer Opferschutz-Broschüre des Landes Nordrhein-Westfalen und bei der Opferschutzorganisation „Weißer Ring“.

1 800 Straftaten zum Nachteil älterer Menschen gab es 2018 in Bremen. In zwei von drei Fällen haben sich falsche Polizisten an Senioren gewandt, um sie um Wertsachen und Geld zu bringen. In neun Prozent der Fälle hatten die falschen Polizisten Erfolg. Der Klassiker: Betrugsanrufe in den Abendstunden. Angeblich ist die Polizei am Apparat. Dann folgt eine ausgeklügelte Geschichte.

Klassiker: Betrugsanrufe in den Abendstunden

Ein Täter sei festgenommen worden, bei ihm die Telefonnummer des Opfers. Dieses soll überfallen werden. Einige bewaffnete Täter aus dem Umfeld des Festgenommenen seien auf der Flucht, geht die Geschichte oft weiter. Stefan Bothe, Hauptkommissar beim K 51 der Bremer Polizei (Wirtschafts-, Betrugs- und Vermögensdelikte), kennt diese Fälle gut. „Das löst bei den Opfern, die meist alleine leben, eine Schockstarre aus. Sie werden zu willfährigen Werkzeugen der Täter.“

Sie geben einem vermeintlichen Beamten ihre Wertsachen zu Aufbewahrung. Eine besondere Variante der Gaunergeschichte:Das Geld des Opfers sei bei der Bank nicht sicher. Man ermittle gegen Bankmitarbeiter und Polizisten. Das Opfer solle sein Geld abheben, um zu prüfen, ob es Falschgeld bekommt.

Betrugsanrufe kommen von Callcentern in der Türkei

Die Herkunft der Anrufe ist bekannt. Bothe spricht von mehreren Callcentern in der Türkei mit verschiedenen Betreibern, die die Taten koordinieren. „Grenzübergreifende Ermittlungen bedeuten einen erhöhten Aufwand. Es gibt Initiativen auf der Bundesebene, um in der Türkei Effekte zu erreichen“, sagt Bothe. „Es gab bereits Aktionen der türkischen Polizei, aber man müsste stärker Hand an die Wurzel des Übels anlegen.“ Die Callcenter rufen auch in anderen europäischen Ländern Senioren an.

Den Tätern ist über die Telefonverbindung nicht beizukommen. „Die machen Internet-Telefonie. Die können sich die Nummern, die angezeigt werden, im Internet aussuchen“, sagt Bothe. „Bei einer Sperrung hätten die nach drei Minuten eine neue Nummer.“

Bankmitarbeiter werden hellhörig

Ältere sind die idealen Opfer, nicht nur, weil sie vielleicht etwas langsamer in ihrer Auffassungsgabe sind als junge Menschen. „Ältere sind nur eingeschränkt für Prävention zu erreichen. Sie vertrauen staatlichen Institutionen stärker“, erklärt Bothe.

Bankmitarbeiter sind ein wichtiger Anker bei der Präventionsarbeit der Bremer Polizei. Sie haken nach, wenn ein Senior viel Geld abhebt. „Die Älteren erzählen nicht von alleine. Sie sind vom Anrufer manipuliert. Sie kommen mit Legenden. Zum Glück sind die Bankangestellten hellhörig“, sagt Bothe.

Falsche Polizisten sind meist reisende Täter

Die Abholer, vermeintliche Polizisten, sind meist reisende Täter. „Der Aktionsradius ist enorm. Es wurde schon ein Bremer Geldabholer in der Schweiz festgenommen“, sagt Bothe.

Die Zahl der erfolgreichen Straftaten mit falschen Polizisten ist stabil, aber die fehlgeschlagenen, gemeldeten Versuche sind mehr geworden. Bothe erwartet einen weiteren Anstieg der Deliktzahlen. „Die Rahmenbedingungen sind nicht ideal. Bei einer alternden Bevölkerung gibt es auch mehr potenzielle Opfer.“

Im vergangenen Jahr erwirkte die Bremer Polizei fünf Haftbefehle und sicherte Vermögenswerte in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Die Schadenshöhe in Bremen ist nicht bekannt. In Niedersachsen wurden 2018 bis Mitte November laut Polizeistatistik 3 946 Anrufe falscher Polizisten gemeldet.

Präventiontstipps der Polizei

Die Polizei fragt nie nach Vermögenswerten oder Geld

Rufen Sie bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus oder bemühen Sie die Telefonauskunft. Wichtig: Lassen Sie den Besucher vor der abgesperrten Tür warten.



Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.



Auch ein Dienstausweis kann gefälscht sein

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.



Übertragenen Rufnummern sollte man nicht trauen

Mehr Info:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei/