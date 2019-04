Falsche Polizisten in Huchting

Bremen – Die Masche ist immer die gleiche, die Opfer zumeist ältere Menschen: Am Montag haben Trickdiebe in Huchting versucht, ältere Menschen mit der Masche des falschen Polizeibeamten zu bestehlen, teilte ein Polizeisprecher mit. Gegen kurz nach 11 Uhr klopften zwei Männer an die Wohnungstür einer 87-jährigen Frau in der Carl-Hurtzig-Straße. Das Duo gab an, von der Kriminalpolizei zu sein – einer der Männer zeigte als Beweis einen blauen Ausweis mit gelber Schrift vor, hieß es weiter. Ohne einen Grund zu nennen, verlangten sie, in die Wohnung gelassen zu werden. Doch: „Die resolute Seniorin stellte sich ihnen jedoch in den Weg und forderte sie auf, sofort zu gehen, sonst würde sie laut um Hilfe rufen“, sagte der Polizeisprecher. Die Täter drehten daraufhin um und verließen das Haus.

Nur etwa drei Stunden vergingen, dann versuchten es die Männer mit der gleichen Masche erneut. Dieses Mal in der Süderbroker Straße – und dieses Mal mit Erfolg. Auch hier erklärten sie, von der Kriminalpolizei zu sein und gelangten so in das Haus des 93-jährigen Bewohners. Dort stahlen die Männer Geld aus dem Portmonaie des Senioren und flüchteten. Die Trickdiebe werden als etwa 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Sie sollen laut Polizei einen dunklen Teint und schwarze Haare haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0421/362-3888.