Falsche Händler und falsche Katzenfreunde

Bremen – Und wieder beschäftigen Trickbetrüger die Bremer Polizei – dieses Mal in Walle, Obervieland und Arbergen. Bevorzugte Opfer: Senioren. So hatte ein Unbekannter vormittags in der Hermann-Osterloh-Straße bei einem 81-Jährigen geklingelt und sich als Gebrauchtwarenhändler ausgegeben, berichtete die Polizei.

Um nach möglicher Ware zu suchen, ging der Senior mit dem Unbekannten auf den Dachboden. Dort wurde man sich über den Verkauf zweier Gegenstände einig. Der falsche Händler brachte sie in die Wohnung des Mannes, während der 81-Jährige wartete. Als er schließlich nachschaute, stellte er fest, dass der Mann ihm Goldschmuck gestohlen hatte.

Der dunkelhaarige Unbekannte soll kräftig gewirkt haben, etwa 1,75 Meter groß und ungefähr 35 Jahre alt sein. Er sprach Deutsch ohne Akzent und trug eine braune Jacke.

Mit der gleichen Masche wie in Arbergen versuchten unbekannte Täter des in der Hammarskjöldstraße in Arsten (Obervieland). „Hier verließen die falschen Händler die Wohnungen allerdings ohne Beute“, so die Polizei weiter.

In der Bürgermeister-Deichmann-Straße (Utbremen, Walle) nutzte derweil ein Betrüger die Hilfsbereitschaft einer 65-Jährigen aus. Er klingelte mit einer Dose Katzenfutter in der Hand bei ihr und bat um einen Dosenöffner. Während die Bewohnerin ihm in der Wohnung einen Öffner gab, nutzte ein Komplize des Mannes die Gelegenheit, um Geld aus dem Portemonnaie der Frau zu stehlen.

Der eine Täter soll 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Der schwarzhaarige Mann sprach gebrochen Deutsch, hieß es. Sein Komplize war ebenfalls etwa 1,70 Meter groß, schlank und schwarzhaarig. Dieser Mann trug eine Kappe und eine dunkelgraue Jogginghose, so die Beschreibung der 65-Jährigen.

In sämtlichen Fällen bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter der Bremer Telefonnummer 0421/362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.