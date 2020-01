Faktor Alterssicherung

Bremen - Von Jörg Esser. Bremen hat sich Mitte 2019 wieder vom Bundesmindestlohn abgekoppelt. Und zahlt für die Beschäftigten bei Stadt und Land, in den Gesellschaften, an denen Bremen die Mehrheit besitzt, sowie Unternehmen und Träger, die einen öffentlichen Auftrag erhalten, einen höheren Landesmindestlohn. Der liegt seit Juli 2019 bei 11,13 Euro pro Stunde und damit um 1,78 Euro über dem Bundestarif. Außer Bremen zahlt auch Hamburg einen Landesmindestlohn.

Mit der Einführung habe Bremen seinen landesrechtlichen Handlungsrahmen ausgeschöpft, sagte am Dienstag Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke).

Doch der rot-grün-rote Senat bastelt weiter an einer ausreichenden Bemessung des Mindestlohns, „um die Existenzsicherung einer alleinstehenden vollzeitbeschäftigten Person zu gewährleisten“. So hat die Landesregierung beschlossen, einen Gesetzänderungsantrag in die Bremische Bürgerschaft einzubringen, um sich dem Ziel weiter anzunähern, sagte Vogt.

So soll zukünftig jährlich – und nicht wie bislang im Zwei-Jahres-Rhythmus – über die Festsetzung des Landesmindestlohns entschieden werden. Ziel sei es, Lohn- und Preisentwicklungen regelmäßig und zeitnah in die Berechnungen einzubeziehen. Zudem will der Senat die Nacherwerbsphase – also die Alterssicherung – bei der Bemessung des Landesmindestlohns berücksichtigen. „Ich finde es ziemlich unerträglich, wenn jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, auf eine Altersgrundsicherung angewiesen ist“, sagte Vogt.

Parallel zur Gesetzesinitiative setzt Bremen wieder eine Landesmindestlohnkommission ein. Das fünfköpfige Sachverständigengremium soll von Prof. Dr. Ingrid Artus vom Institut für Soziologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg geleitet werden.

Ihr zur Seite stehen je zwei Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter. Ausgeguckt sind auf Arbeitnehmerseite Thorsten Zierdt von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und John Hellmich von Verdi sowie auf Arbeitgeberseite Cornelius Neumann-Redlin, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände im Land Bremen, und Stefan Schiebe, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft.

Die Kommission soll im Frühjahr loslegen und über die zukünftige Höhe des Landesmindestlohns beraten und dem Senat bis Ende September einen Vorschlag zur Lohnanpassung vorlegen, so Vogt. Nach aktuellen Berechnungen müsste der Lohn bei 12,19 Euro liegen, um existenzsichernd zu sein.

Vogt betonte schließlich, dass Bremen mit dem Vorstoß, die Alterssicherung beim Mindestlohn zu berücksichtigen, ein „bundesweites Signal auslösen will“.