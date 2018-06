Der Fahrlehrer aus Mannheim

„Borgward und Le Mans“: Christian Loch ist Ideengeber des Silberpfeil-Comebacks auf der Rennstrecke

+ Das Team „Borgward Zeitmanufaktur“ bereitet den Le-Mans-Einsatz des legendären Silberpfeils mit der Startnummer 41 vor. - Foto: BZT

BREMEN - Von Ulf Kaack. In der jüngsten Folge unserer Serie „Borgward und Le Mans“ haben wir über das Hansa 1500 Rennsport-Coupé von Borgward berichtet, das nach seinem Misserfolg 1953 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf verschlungenen Wegen nach Schweden kam. Im Juli wird der in Bremen gebaute Rennwagen nach 65 Jahren erneut in Le Mans an den Start gehen. Jetzt erzählen wir, wie die Idee dazu entstand.