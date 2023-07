Die „3000er“-Straßenbahnen fahren in Bremen aufs Abstellgleis

Von: Jörg Esser

Der Countdown läuft: Die letzten Straßenbahn der „3 000er“-Flotte fahren bis 2024 nach und nach aufs Abstellgleis. © Koller

Neue Projekte, alte Bahnen, neue Gutachten: Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ist auch in der Ferienzeit für Schlagzeilen gut. Unter anderem naht das Ende einer Ära auf Gleisen.

Bremen – Die erste Generation von Niederflur-Straßenbahnen in Bremen hat ausgedient. Nach mehr als 30 Jahren. Fast zumindest. Noch sind einige Fahrzeuge des Typs GT8N auf den Gleisen im Stadtgebiet unterwegs. Doch ihre Tage sind gezählt. „Eine Ära geht zu Ende“, heißt es bei der Bremer Straßenbahn AG.

GT8N steht für Gelenktriebwagen, achtachsig, Normalspur. Die „3 000er“ (so werden die Bahnen wegen ihrer Fahrzeugnummern genannt) wurden in den Jahren 1992 bis 1996 in Dienst gestellt. 78 Stück, gebaut von einem Konsortium aus MAN und AEG in Nürnberg. Weit über eine Million Gleiskilometer haben die alten Bahnen zurückgelegt, „Rekordhalter ist die Nummer 3011 mit 1,776 Millionen Kilometern“, sagt BSAG-Sprecher Andreas Holling. In ihrer Arbeitszeit seien die Trams immer wieder baulich verändert worden – durch den Einsatz von Ticketautomaten, durch neue Sitzanordnungen und geschlossene Fahrerkabinen, berichtet die BSAG.

Die „3000er“-Flotte wird seit September 2020 sukzessive durch die zehn Tonnen schwereren „Nordlichter“ aus dem Hause Siemens ersetzt. Stück für Stück. Fahrzeug für Fahrzeug. Da rumpelt es zuweilen kräftig. Kräftiger und lauter als früher.

70 von 84 „Nordlichtern“ sind in Bremen im Einsatz

Laut Holling hat die BSAG 84 „Nordlichter“ bestellt, gut 70 seien schon da. Es handele sich um auf das Bremer Straßenbahnnetz zugeschnittene Fahrzeuge der „Avenio“-Baureihe, die Siemens in Wien herstellt. Die Bahnen mit der Typbezeichnung GT8N-2 sind mit 3 200er und 3 400er-Nummern unterwegs. Der Stückpreis für eine Niederflurbahn der dritten Bremer Generation liegt dem Vernehmen nach bei drei Millionen Euro. Zurück zur ersten Generation, zum GT8N: Nach aktuellem Stand bleiben die letzten „3000er“ bis ins Jahr 2024 hinein im Einsatz. Mindestens ein Exemplar der Baureihe bleibt langfristig als Museumsfahrzeug erhalten und wechselt dann in den Fuhrpark des Vereins „Freunde der Bremer Straßenbahn“ und in deren Straßenbahnmuseum an der Schloßparkstraße in Sebaldsbrück.

Zukunftsmusik: Die heutigen Straßenbahnstrecken der Linien 2 und 10 sollen von der Kreuzung Hastedter Heerstraße/ Bennigsenstraße ( © Esser

Die „Nordlichter“ und die „3100er“, die 43 Fahrzeuge aus dem Hause Bombardier, sollen unterdessen in den nächsten Jahren über neue Strecken gleiten (oder rattern oder so). Gleisbautrupps sind derzeit in Huchting im Einsatz – vor allem beim Ausbau der Linie 1. Der Ausbau des Straßenbahnnetzes gilt als wichtiger Bestandteil des beschlossenen Handlungskonzepts im aktuellen Verkehrsentwicklungsplan „Bremen 2025“. Und da sind aktuell die Verlängerungen der Linien 1 bis Mittelshuchting und der Linie 8 in die Nachbargemeinden Stuhr und Weyhe in der Bauphase. „Ziel ist die Inbetriebnahme der Strecke der verlängerten Linie 1 im Jahr 2024. Auf der Linie 8 sollen voraussichtlich ab 2025 die Bahnen fahren“, ist auf der Homepage zum Streckenausbau zu erfahren.

Bremer Straßenbahn: Auf der „Querverbindung“ sind die Kanalbauer am Zug

Die Linie 1 wird von der jetzigen Wendeschleife am Roland-Center bis zur Huchtinger Heerstraße/ Brüsseler Straße um 3,7 Kilometer verlängert. Sechs neue Haltestellen sind geplant, gebaut wird in drei Bauschnitten. Der Ausbau der Linie 1 ist mit Kosten in Höhe von 86,9 Millionen Euro veranschlagt. Das Land Bremen ist mit neun Millionen Euro dabei. Den Löwenanteil zahlt der Bund aus diversen Töpfen.

Die Verlängerungsstrecke der Linie 8 ist 9,3 Kilometer Gleise lang und hat 15 Haltestellen. Die Verlängerung der Linie 8 wird auf der niedersächsischen BTE-Trasse umgesetzt. Geplant sind fünf Bauabschnitte. Die Kosten und deren Verteilung liegen noch nicht vor.

Dann steht noch die „Querverbindung Ost“ auf dem Plan. Dahinter verbirgt sich eine 1,3 Kilometer lange Straßenbahnstrecke, die die Bennigsenstraße (Linien 2 und 10) und die Julius-Brecht-Allee (Linie 1) miteinander verknüpfen soll. Derzeit saniert Hansewasser den unter den Straßen befindlichen Kanal im Bereich der neuen Gleisverbindung. Fünf von sechs Bauabschnitten seien abgeschlossen, heißt es. Die neue Straßenbahntrasse soll als eigenständiger Gleiskörper verlegt werden, größtenteils als Grüngleis, geht aus den Planunterlagen hervor. Die Gesamtkosten werden auf von etwa 42 Millionen Euro beziffert, gut 90 Prozent zahlt der Bund. Bremen ist mit vier Millionen Euro dabei.

Neues Gutachten zur Straßenbahn-Verlegung in der Bremer Innenstadt

Andere Projekte sind in der politischen Diskussion, etwa die Verlängerung der Straßenbahn in die Überseestadt oder die Verlängerung der Linie 3 vom Weserwehr durch die Malerstraße. Und zur Verlegung der Straßenbahn von der Obern- in die Martinistraße tauchen immer neue Gutachten auf. In einem Papier, das jetzt in die Öffentlichkeit gelangte, raten Experten angesichts hoher Kosten und jahrelanger Bauzeit von der Verlegung ab.