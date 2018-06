Fahndung nach brutalen Lynchjustiz-Schlägern läuft

Ermittler identifizieren Mann aus Film

Bremen - Ein Lynchmob dringt in eine Wohnung in Bremen-Nord ein und schlägt den Bewohner zusammen. Die Gewalt ist so heftig, dass der 50-Jährige zeitweise in Lebensgefahr schwebt. Zeugen zufolge hielten die Täter das Opfer für einen Pädophilen, der in einem Fernsehbericht zu sehen gewesen sei.