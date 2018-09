Zum 30. Mal „Musik und Licht am Hollersee“

Feuerwerk und Konzert am Sonntag

+ © Kowalewski Romantische Lichterstimmung und Orchesterklänge – „Musik und Licht am Hollersee“. © Kowalewski

Bremen - Es hätte keiner der Beteiligten zu träumen gewagt – damals in den 80ern. Damals, als „Musik und Licht am Hollersee“ den Bürgerpark zum ersten Mal mit Fackelschein, Orchesterklang und Feuerwerk füllte. Das spätsommerliche Open-Air-Vergnügen aber hat sich zu einer Institution entwickelt. Nun steht die 30. Ausgabe des stimmungsvollen Konzertabends vor der Kulisse des Park Hotels und des Bürgerparks an. Termin: Sonntag, 16. September. Konzertbeginn: 20 Uhr.